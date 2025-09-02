Пушкинский музей представил шедевр, который исчез почти на сто лет

Картина, которую многие десятилетия считали безвозвратно утраченной, вновь открылась для публики. В залах Пушкинского музея на Волхонке можно увидеть полотно Джованни Франческо Барбьери, более известного под именем Гверчино, "Мадонна с младенцем". Для ценителей искусства это событие стало настоящей сенсацией: произведение не появлялось в музейном пространстве почти сто лет.

Долгий путь картины

История полотна напоминает захватывающий детектив. В XVII веке мастер зрелого барокко создал нежный и проникновенный образ Богоматери с младенцем. Позднее работа оказалась во Франции и вошла в коллекцию императрицы Жозефины, супруги Наполеона Бонапарта.

В 1820 году картину приобрёл российский император Александр I для собрания Императорского Эрмитажа. Однако спустя несколько десятилетий, в 1862 году, шедевр был передан в Москву в коллекцию Румянцевского музея. Там он оставался вплоть до расформирования музея в 1924 году, после чего следы полотна теряются.

"Пропажа" и возвращение

Многие годы считалось, что работа Гверчино исчезла бесследно. Лишь в 1980-е годы выяснилось, что она находится в частном собрании художника Ильи Глазунова. Полотно оказалось в его коллекции в середине десятилетия, и долгие годы доступ к нему был закрыт широкой публике.

После смерти Глазунова судьба картины снова изменилась: дочь живописца Вера Глазунова передала "Мадонну с младенцем" в Пушкинский музей. Благодаря этому сегодня посетители могут увидеть редкий шедевр, считавшийся утерянным почти столетие.

Новый проект музея

Возвращение картины стало возможным в рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского", который открывает публике уникальные произведения из фондов музея. Организаторы планируют показать не только "Мадонну с младенцем", но и другие работы, ранее недоступные для широкой аудитории.

"Наш проект превзошел все ожидания, оказался настолько востребован, что, безусловно, будет и вторая серия этого "сериала". Мы хотим постепенно делиться всем тем, что есть у нас в фондах", — отметила директор музея Ольга Галактионова.

Пока полотно демонстрируется в рамках специальной выставки, а через две недели оно займёт своё место в основной экспозиции Пушкинского музея.