Модный трон трещит по швам: как новая итальянская версия истории Гуччи покажет семью изнутри

История семьи Гуччи снова оживёт на экране: итальянская телекомпания Sky анонсировала новый сериал, посвящённый этой легендарной модной династии. По информации Variety, съемки шестисерийного проекта стартуют весной 2026 года.

Режиссёр и концепция

Руководить проектом будет Габриэле Муччино, известный по фильму с Уиллом Смитом "В погоне за счастьем" и многочисленным успешным итальянским картинам. Новая экранизация получила название "Гуччи: Игра окончена". Сценарий основан на мемуарах Аллегры, дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, что позволит показать события глазами самой семьи.

"Мы представим итальянскую точку зрения на "Дом Гуччи" глазами Аллегры", — сказал Нильс Хартманн, исполнительный директор Sky Studios.

Проект станет ответом на фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", вышедший в декабре 2021 года. Картину критиковали за драматизацию семейных конфликтов и убийства Маурицио Гуччи, произошедшего в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной признали его супругу Патрицию Реджани, которая отбывала наказание в тюрьме 18 лет.

История семьи Гуччи

Маурицио Гуччи унаследовал бизнес от своего отца и продолжил развивать всемирно известный модный дом. Его жизнь была тесно связана с успехами компании, но и омрачена трагедиями. Личные конфликты и судебные разбирательства стали частью легенды о семье, о которой до сих пор говорят в модной индустрии.

Почему новая экранизация важна

Итальянская перспектива. Новый сериал покажет события глазами непосредственных участников, а не только через драматические события. Мемуары Аллегры. Основой сценария стали реальные воспоминания дочери Маурицио и Патриции, что добавляет достоверности. Режиссёрский опыт. Габриэле Муччино знаком с семейными драмами на экране и умеет передавать глубину отношений персонажей.

Сравнение с прошлым фильмом

Параметр "Дом Гуччи" Ридли Скотта "Гуччи: Игра окончена" Точка зрения Нарратив извне Семейная перспектива Источник Журналистские расследования Мемуары Аллегры Гуччи Фокус Скандал и убийство Жизнь семьи и бизнес Формат Фильм Шестисерийный сериал

А что если смотреть и старый фильм, и новый сериал

Сравнение двух версий позволит увидеть различие между голливудской драмой и итальянской точкой зрения. Зрители смогут оценить, как меняется восприятие истории, когда на первый план выходит личная память семьи, а не только скандальные события.

FAQ

Как выбрать между фильмом и сериалом?

Если хочется динамики и крупной драмы — фильм Ридли Скотта. Для детального погружения в семейные истории — сериал Sky.

Сколько серий будет в новом проекте?

Планируется шесть серий, каждая раскрывает определённый период истории семьи.

Что нового можно узнать из сериала?

Сериал покажет события глазами Аллегры Гуччи, включая личные воспоминания и семейные нюансы, не отражённые в предыдущей картине.

Исторический контекст

Модный дом Гуччи основан в 1921 году во Флоренции.

Маурицио Гуччи руководил компанией в 70-90-х годах, внедряя новые коллекции и расширяя бренд.

Трагические события 1995 года оставили глубокий след в истории семьи и мирового модного бизнеса.

Три интересных факта