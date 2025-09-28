Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:59

Модный трон трещит по швам: как новая итальянская версия истории Гуччи покажет семью изнутри

Sky анонсировала сериал о семье Гуччи по мемуарам дочери Маурицио Гуччи

История семьи Гуччи снова оживёт на экране: итальянская телекомпания Sky анонсировала новый сериал, посвящённый этой легендарной модной династии. По информации Variety, съемки шестисерийного проекта стартуют весной 2026 года.

Режиссёр и концепция

Руководить проектом будет Габриэле Муччино, известный по фильму с Уиллом Смитом "В погоне за счастьем" и многочисленным успешным итальянским картинам. Новая экранизация получила название "Гуччи: Игра окончена". Сценарий основан на мемуарах Аллегры, дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, что позволит показать события глазами самой семьи.

"Мы представим итальянскую точку зрения на "Дом Гуччи" глазами Аллегры", — сказал Нильс Хартманн, исполнительный директор Sky Studios.

Проект станет ответом на фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", вышедший в декабре 2021 года. Картину критиковали за драматизацию семейных конфликтов и убийства Маурицио Гуччи, произошедшего в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной признали его супругу Патрицию Реджани, которая отбывала наказание в тюрьме 18 лет.

История семьи Гуччи

Маурицио Гуччи унаследовал бизнес от своего отца и продолжил развивать всемирно известный модный дом. Его жизнь была тесно связана с успехами компании, но и омрачена трагедиями. Личные конфликты и судебные разбирательства стали частью легенды о семье, о которой до сих пор говорят в модной индустрии.

Почему новая экранизация важна

  1. Итальянская перспектива. Новый сериал покажет события глазами непосредственных участников, а не только через драматические события.

  2. Мемуары Аллегры. Основой сценария стали реальные воспоминания дочери Маурицио и Патриции, что добавляет достоверности.

  3. Режиссёрский опыт. Габриэле Муччино знаком с семейными драмами на экране и умеет передавать глубину отношений персонажей.

Сравнение с прошлым фильмом

Параметр "Дом Гуччи" Ридли Скотта "Гуччи: Игра окончена"
Точка зрения Нарратив извне Семейная перспектива
Источник Журналистские расследования Мемуары Аллегры Гуччи
Фокус Скандал и убийство Жизнь семьи и бизнес
Формат Фильм Шестисерийный сериал

А что если смотреть и старый фильм, и новый сериал

Сравнение двух версий позволит увидеть различие между голливудской драмой и итальянской точкой зрения. Зрители смогут оценить, как меняется восприятие истории, когда на первый план выходит личная память семьи, а не только скандальные события.

FAQ

Как выбрать между фильмом и сериалом?
Если хочется динамики и крупной драмы — фильм Ридли Скотта. Для детального погружения в семейные истории — сериал Sky.

Сколько серий будет в новом проекте?
Планируется шесть серий, каждая раскрывает определённый период истории семьи.

Что нового можно узнать из сериала?
Сериал покажет события глазами Аллегры Гуччи, включая личные воспоминания и семейные нюансы, не отражённые в предыдущей картине.

Исторический контекст

  • Модный дом Гуччи основан в 1921 году во Флоренции.

  • Маурицио Гуччи руководил компанией в 70-90-х годах, внедряя новые коллекции и расширяя бренд.

  • Трагические события 1995 года оставили глубокий след в истории семьи и мирового модного бизнеса.

Три интересных факта

  1. Мемуары Аллегры позволяют понять, как крупные модные дома формируют личность и ценности их владельцев.

  2. Сериал будет снимать итальянская команда, что обеспечивает аутентичность культурных деталей.

  3. Габриэле Муччино известен умением сочетать семейные драмы и крупные исторические события в кино.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Reddit обсуждает возможное использование ИИ в романе 26.09.2025 в 18:38

Пожар в фанатском лагере: приквел "Голодных игр" обвинили в машинной подделке

На Reddit разгорелась полемика: был ли приквел «Голодных игр» написан человеком или искусственным интеллектом? Дискуссия вышла далеко за рамки фанатского форума.

Читать полностью » Пит Дэвидсон поддержал Педро Паскаля после критики зрителей 26.09.2025 в 17:54

Голливуд задыхается от Паскаля: почему зрители устали от актёра, а друзья просят пощады

Педро Паскаль оказался в центре споров из-за частых появлений на экране. Пит Дэвидсон объяснил, почему такая критика несправедлива.

Читать полностью » Гонорар Никиты Кологривого за съемочный день достигает 300 тысяч рублей 26.09.2025 в 16:55

Золотой билет на съёмочной площадке: сколько стоит день работы Никиты Кологривого

Гонорар Никиты Кологривого за съемочный день впечатляет, но не все так однозначно — узнайте, что влияет на цену труда актера.

Читать полностью » Европейский вещательный союз проведёт голосование о допуске Израиля на 26.09.2025 в 15:59

Скандал накрывает конкурс: решение по Израилю грозит обрушить "Евровидение"

В начале ноября EBU соберёт голосование, от которого зависит, допустят ли Израиль к участию в "Евровидении-2026" в Вене.

Читать полностью » Король Карл III исключил возможность частичного возвращения принца Гарри к обязанностям 26.09.2025 в 14:41

Монархия не прощает полумер: как Карл III закрывает Гарри путь назад в семью

Принц Гарри хочет вернуться к жизни в Великобритании, но король Карл III видит в этом угрозу устоям монархии. Почему их позиции так различаются?

Читать полностью » Лиам Хемсворт рассказал, почему избегает соцсетей после замены Генри Кэвилла в 26.09.2025 в 12:57

Геральт больше не тот: поклонники "Ведьмака" делятся на лагеря после замены актёра

Лиам Хемсворт готовится к премьере в роли Геральта. Как он справился с давлением и чего ждать зрителям от новых сезонов "Ведьмака"?

Читать полностью » Джимми Фэллон сообщил о выступлении Адель на финале NFL 2026 года 26.09.2025 в 9:20

Адель возвращается как торнадо: британская певица готова взорвать "Супербоул – 2026"

Адель может стать хедлайнером "Супербоула – 2026" и удивить миллионы зрителей своим возвращением на мировую сцену.

Читать полностью » Режиссёр Мэгги Кан объяснила, почему добавила k-pop в сюжет 26.09.2025 в 8:15

Секрет успеха "Кейпоп-охотниц на демонов": почему без мифологии это был бы провал

Фэнтези и музыка в одном кадре: мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов" стал сенсацией, хотя изначально должен был быть совсем другим.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Январь подходит для дачников чтобы проверить семена и подготовить садовые инструменты к сезону
Красота и здоровье

Врач Еременко: груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту и магний
Спорт и фитнес

Джоел Сидман указал типичные ошибки при тяге к груди и жиме штанги
Садоводство

Эксперты советуют ежедневно протирать листья комнатных растений для защиты от пыли и ожогов
Садоводство

Эксперты советуют мульчировать азалии сосновой соломой осенью для защиты корней от морозов
Авто и мото

Аварийные огни обязаны быть включены на обоих автомобилях при буксировке — автоинструктор
Авто и мото

Люсьен Матьё: подключаемые гибриды вреднее для климата, чем сообщают автопроизводители
Еда

Куриное филе с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet