Модный трон трещит по швам: как новая итальянская версия истории Гуччи покажет семью изнутри
История семьи Гуччи снова оживёт на экране: итальянская телекомпания Sky анонсировала новый сериал, посвящённый этой легендарной модной династии. По информации Variety, съемки шестисерийного проекта стартуют весной 2026 года.
Режиссёр и концепция
Руководить проектом будет Габриэле Муччино, известный по фильму с Уиллом Смитом "В погоне за счастьем" и многочисленным успешным итальянским картинам. Новая экранизация получила название "Гуччи: Игра окончена". Сценарий основан на мемуарах Аллегры, дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, что позволит показать события глазами самой семьи.
"Мы представим итальянскую точку зрения на "Дом Гуччи" глазами Аллегры", — сказал Нильс Хартманн, исполнительный директор Sky Studios.
Проект станет ответом на фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", вышедший в декабре 2021 года. Картину критиковали за драматизацию семейных конфликтов и убийства Маурицио Гуччи, произошедшего в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной признали его супругу Патрицию Реджани, которая отбывала наказание в тюрьме 18 лет.
История семьи Гуччи
Маурицио Гуччи унаследовал бизнес от своего отца и продолжил развивать всемирно известный модный дом. Его жизнь была тесно связана с успехами компании, но и омрачена трагедиями. Личные конфликты и судебные разбирательства стали частью легенды о семье, о которой до сих пор говорят в модной индустрии.
Почему новая экранизация важна
-
Итальянская перспектива. Новый сериал покажет события глазами непосредственных участников, а не только через драматические события.
-
Мемуары Аллегры. Основой сценария стали реальные воспоминания дочери Маурицио и Патриции, что добавляет достоверности.
-
Режиссёрский опыт. Габриэле Муччино знаком с семейными драмами на экране и умеет передавать глубину отношений персонажей.
Сравнение с прошлым фильмом
|Параметр
|"Дом Гуччи" Ридли Скотта
|"Гуччи: Игра окончена"
|Точка зрения
|Нарратив извне
|Семейная перспектива
|Источник
|Журналистские расследования
|Мемуары Аллегры Гуччи
|Фокус
|Скандал и убийство
|Жизнь семьи и бизнес
|Формат
|Фильм
|Шестисерийный сериал
А что если смотреть и старый фильм, и новый сериал
Сравнение двух версий позволит увидеть различие между голливудской драмой и итальянской точкой зрения. Зрители смогут оценить, как меняется восприятие истории, когда на первый план выходит личная память семьи, а не только скандальные события.
FAQ
Как выбрать между фильмом и сериалом?
Если хочется динамики и крупной драмы — фильм Ридли Скотта. Для детального погружения в семейные истории — сериал Sky.
Сколько серий будет в новом проекте?
Планируется шесть серий, каждая раскрывает определённый период истории семьи.
Что нового можно узнать из сериала?
Сериал покажет события глазами Аллегры Гуччи, включая личные воспоминания и семейные нюансы, не отражённые в предыдущей картине.
Исторический контекст
-
Модный дом Гуччи основан в 1921 году во Флоренции.
-
Маурицио Гуччи руководил компанией в 70-90-х годах, внедряя новые коллекции и расширяя бренд.
-
Трагические события 1995 года оставили глубокий след в истории семьи и мирового модного бизнеса.
Три интересных факта
-
Мемуары Аллегры позволяют понять, как крупные модные дома формируют личность и ценности их владельцев.
-
Сериал будет снимать итальянская команда, что обеспечивает аутентичность культурных деталей.
-
Габриэле Муччино известен умением сочетать семейные драмы и крупные исторические события в кино.
