Андрей Губин, посетивший "Новую волну" со своей избранницей, рассказал, когда женится

Андрей Губин посетил "Новую волну" в Сочи вместе со своей возлюбленной и рассказал о своих планах на личную жизнь, заявив, что хочет жениться на девушке, которую любит.

Появление амбассадора "русской латины" на творческой встрече в рамках фестиваля "Новая волна" стало настоящим событием. Он пообщался с журналистами и рассказал, что приехал на курорт не один, но не представил публике свою спутницу.

Это только подстегнуло интерес поклонников. Многие заподозрили, что певец собирается жениться. На этот вопрос Андрей Губин ответил в эфире программы "Ты не поверишь!". Он подчеркнул, что хочет создать семью с девушкой, которую любит.

"Два раза был гражданский брак по полтора года, женат я не был. Поэтому я невинен. Я верю в любовь. Жениться надо по любви. Столько песен про любовь написать и жениться по расчету? Ну идиотизм. Будет любовь — женюсь. Любви не будет — буду ждать", — отметил 50-летний артист.

На творческом вечере Андрея Губина его песни исполнили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Хабиб, Богдан Титомир и другие популярные артисты российского шоу-бизнеса.

Уточнение: Андре́й Ви́кторович Гу́бин (имя при рождении - Андре́й Вале́рьевич Клеме́нтьев; род. 30 апреля 1974, Уфа, Башкирская АССР, СССР) - советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005). Являлся одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России, а также самым продаваемым артистом 1990-х и 2000-х годов.

Фото: YouTube канал Victor Roger/Скриншот видео YouTube канала Victor Roger(public domain)