Комментатор Губерниев объяснил, зачем спортсменам получать высшее образование

Губерниев ответил, зачем спортсменам нужно высшее образование

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о значимости высшего образования для спортсменов. Его слова приводит Sport24.

По мнению телеведущего, для каждого спортсмена обучение имеет разную степень важности. Например, для дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой учеба является оптимальным решением.

"В целом, с учетом отстранения российских спортсменов, перед ними открываются новые возможности: либо женщины могут рожать детей, как сделали это [Наталья] Терентьева и [Вероника] Степанова, либо самосовершенствоваться, как Ульяна Нигматуллина, окончившая олимпийский университет в Сочи", — отметил журналист.

Губерниев также подчеркнул, что образование в России достаточно хорошее, несмотря на существующие недостатки.

"Наше образование отличается преемственностью советских времен, наличием квалифицированного профессорско-преподавательского состава и достойными учебными программами", — добавил он.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма, где будет учиться на тренера.

Фото: Freepik.com