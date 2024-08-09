Губернатор Липецкой области Артамонов отменил все развлекательные мероприятия в регионе

После нападения украинских военных на Липецкую, Курскую и Белгородскую области власти Липецкой области решили приостановить все развлекательные мероприятия. Об этом заявил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
В сообщении главы региона говорится, что спортивные и семейные мероприятия будут проводиться с усиленными мерами безопасности. Также он отметил, что противник нацелился на мирное население в Курске и Белгороде и сегодня он предприняли масштабную атаку беспилотниками.
Артамонов также обратился к режиму в Киев, заявив: «Мы не испугаемся и не сдадимся». Губернатор дал понять, что не желает подвергать жизни людей опасности.
Фото: commons.wikimedia.org
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