Несколько семей из Ленобласти получили сертификаты на улучшение жилищных условий размером в 3,2 млн. рублей

В Ленинградской области состоялась церемония вручения сертификатов на улучшение жилищных условий многодетным семьям с тройнями. Губернатор региона Александр Дрозденко вручил сертификаты семьям Владимира Катана из Всеволожского района и Нурулло Эгамкулова из Ломоносовского района.
Сертификат на улучшение жилищных условий для семей с тройняшками является ценной поддержкой для многодетных семей. Его размер в 2024 году составляет 3,138 миллионов рублей. Этот сертификат можно использовать не только для покупки жилья, но и для погашения ипотеки или строительства частного дома.
За время действия программы поддержки жильем семей с тройнями в Ленинградской области сертификаты получили девять многодетных семей, включая две семьи в 2024 году. Это свидетельствует о том, что региональные власти уделяют особое внимание поддержке семей с детьми.
В Ленинградской области проживает 22 835 многодетных семей, в которых воспитываются 74 883 ребенка. Для поддержки этих семей действует 41 мера социальной поддержки, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки начинается с этапа беременности и идет до достижения 23 лет. За пять лет в Ленинградской области бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос в шесть раз.
Фото: From Wikimedia Commons/ alanharder.ca (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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