Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бельгийская овчарка малинуа
Бельгийская овчарка малинуа
© commons.wikimedia.org by Pleple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International , 3.0 Unported , 2.5 Generic , 2.0 Generic и 1.0 Generic .
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:34

Военная собака не лает просто так: раскрываем секреты дрессировки лучших охранников

Караульные собаки: особенности службы и лучшие породы для охраны объектов

Собаки сопровождали военных на фронтах, помогали сапёрам и разведчикам, несли службу на складах и охраняли границы. Сегодня традиция продолжается: наряду с современной техникой на посту стоят караульные собаки — верные защитники, готовые предупредить об опасности и задержать нарушителя.

Чем отличается караульная служба

Современные камеры и сигнализации фиксируют любое движение, но даже самая точная техника не заменит собаку. Во-первых, одно лишь присутствие пса у забора способно отпугнуть злоумышленника. Во-вторых, собака реагирует быстрее техники: уже на расстоянии около 30 метров до объекта она подаёт голос.

Караульный пёс не просто лает. Он обязан предупредить часового и при необходимости задержать чужака. Дежурство длится от 6 до 12 часов, а в сильный мороз время сокращают, чтобы не навредить здоровью животного.

Отбор в караульные идёт строгий. Учитывают:

  • здоровье и крепкое телосложение;

  • уравновешенность характера;

  • отличное обоняние и слух;

  • смелость и самостоятельность.

Не подходят собаки, которые легко пугаются, без раздумий нападают на любого или берут еду из чужих рук.

Как проходит обучение

Дрессировка караульных собак длительная и настойчивая. От питомца добиваются выдержки и правильной реакции на раздражители. Лакомства и похвала обязательны, наказание используют крайне осторожно, чтобы не разрушить доверие. В результате собака учится охранять территорию, сигнализировать и конвоировать нарушителя.

Породы, которые чаще всего выбирают для службы

Восточноевропейская овчарка

Эти собаки отличаются крупным телосложением, выдержкой и уравновешенностью. В отличие от немецкой овчарки, они не склонны соперничать с человеком. Восточноевропейская овчарка спокойно переносит морозы, но чувствительна к сырости и сквознякам. Может быть не только караульным псом, но и поводырём или спортивным партнёром.

Московская сторожевая

Собака-интеллигент: попусту не лает, голос подаёт только при реальной угрозе. В быту это ласковый и миролюбивый питомец, преданный всей семье. Хорошо ладит с детьми и другими животными, даже с кошками. Единственный минус — обильная линька и необходимость ухаживать за густой шерстью.

Уругвайский симаррон

Редкая порода с суровой внешностью и сильным чувством собственного достоинства. Симаррон независим, но очень предан хозяину. Он не проявляет агрессию без причины: сначала предупредит громким лаем, а уже потом применит силу. Требует строгого, но справедливого воспитания.

Ризеншнауцер

Энергичные и серьёзные собаки с отличной памятью на лица. Ризеншнауцеры всегда настороже и готовы к действию. Их используют не только в армии, но и в полиции, спасательных операциях и даже в пастьбе. При правильном воспитании они становятся надёжными компаньонами дома и преданными защитниками на службе.

Сравнение пород

Порода Основные качества Подходит для
Восточноевропейская овчарка Крупная, выносливая, уравновешенная Служба в холодном климате
Московская сторожевая Спокойная, терпеливая, семейная Домашняя охрана и армия
Уругвайский симаррон Независимый, преданный, энергичный Караульная служба, охрана частных территорий
Ризеншнауцер Активный, умный, универсальный Армия, полиция, спасатели

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать собаку по внешности.
    Последствие: неподходящий характер для службы.
    Альтернатива: ориентироваться на темперамент и способности.

  • Ошибка: допускать жёсткие методы дрессировки.
    Последствие: агрессия или потеря доверия.
    Альтернатива: использовать позитивное подкрепление.

  • Ошибка: ограничить роль собаки только караулом.
    Последствие: скука и снижение эффективности.
    Альтернатива: сочетать службу с играми, спортом, дрессировкой.

А что если…

А что если собака не подходит для караула, но обладает охранными качествами? В таком случае её можно использовать в качестве домашнего сторожа или для спортивных занятий. Многие "каратели" отлично проявляют себя в аджилити, служебных испытаниях или как компаньоны.

Плюсы и минусы караульных пород

Плюсы Минусы
Высокая преданность Требуют серьёзной дрессировки
Отличные охранные качества Не подходят новичкам
Универсальность (армия, полиция, дом) Большая физическая активность
Строгий, но справедливый характер Нужен опытный хозяин

FAQ

Сколько времени собака может дежурить?
От 6 до 12 часов, в морозы смена короче.

Правда ли, что лучше брать к службе кобелей?
Да, они чаще используются, но суки считаются лучшими следопытами — у них острее нюх.

Можно ли содержать караульную собаку как домашнего питомца?
Да, при правильном воспитании они становятся отличными семейными собаками.

Мифы и правда

  • Миф: "Собаку можно заменить техникой".
    Правда: пёс быстрее реагирует и психологически воздействует на нарушителя.

  • Миф: "Караульные собаки всегда агрессивны".
    Правда: они уравновешенные и действуют строго по команде.

  • Миф: "Любая крупная собака подойдёт для караула".
    Правда: отбор проходит только по определённым критериям.

Сон и психология

Караульные собаки умеют отдыхать даже на посту: они дремлют чутко и быстро реагируют на любой подозрительный звук. В спокойных условиях такие питомцы становятся нежными и ласковыми, ведь баланс психики для них не менее важен, чем физическая сила.

Три интересных факта

  1. В годы Великой Отечественной войны собаки-караульные охраняли склады боеприпасов и госпитали.

  2. Восточноевропейская овчарка была выведена специально для военной службы в СССР.

  3. Ризеншнауцеры прославились как универсальные собаки — их использовали даже для охраны поездов.

Исторический контекст

В Древнем Риме легионы уже применяли сторожевых собак для охраны лагерей.

В Средневековье псы охраняли замки и караваны.

В XX веке сформировалась система военной кинологии, где караульные собаки стали незаменимыми помощниками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45% сегодня в 12:41

Ваша собака заслуживает лучшего: почему дешёвый рыбий жир может убить питомца

Рыбий жир помогает собакам быть здоровыми и активными, а их шерсти — блестящей. Как правильно давать добавку и кому она особенно нужна?

Читать полностью » Куда деть кошку на время отъезда: полный гид по всем вариантам размещения сегодня в 12:38

Ваш кот сходит с ума, когда вы уезжаете? Вот что нужно сделать прямо сейчас

Поездка запланирована, а кошку оставить не с кем? Рассмотрим все варианты — от визитов друзей до зоогостиницы и путешествия вместе.

Читать полностью » Ветеринары: у британских кошек высокий риск ожирения и заболеваний суставов сегодня в 11:25

Незримая угроза в миске: ошибка, из-за которой британская кошка рискует диабетом

Британские кошки выглядят как настоящие аристократы, но их характер и привычки могут удивить даже опытных хозяев.

Читать полностью » Ветеринары: британские и персидские кошки склонны к ожирению, рэгдоллы требуют ухода за шерстью сегодня в 10:08

Эти кошки экономят ваши нервы: три породы, которые идеально вписываются в жизнь занятых людей

Узнайте, какие породы кошек отличаются спокойным характером, как правильно за ними ухаживать и какие мифы о «ленивых» питомцах давно пора развеять.

Читать полностью » Интроверсия у собак связана с генетикой и условиями жизни сегодня в 9:52

Интровертный пёс — это луна: светит только избранным, а для других скрыт во тьме

Не все собаки любят шум и игры. Как понять, что ваш питомец — интроверт, и какие условия помогут ему чувствовать себя в безопасности?

Читать полностью » Эксперты: хронический стресс у собак влияет на сон и иммунитет сегодня в 8:45

Собака разговаривает телом: мелкие сигналы, которые кричат о большом стрессе

Собака стала лаять на пустом месте, копать ковёр и плохо спать? Разбираем, где норма, а где тревога, и даём рабочие шаги — от среды и сна до тренинга и зоотоваров.

Читать полностью » Ветеринары: хронический недосып у попугаев вызывает стресс и болезни сегодня в 7:14

Попугай превращается в ночной пуховый шар: что скрывает этот ритуал сна

Почему волнистому попугаю жизненно необходим полноценный сон? Разбираем природные ритмы, последствия недосыпа и практические советы для хозяев.

Читать полностью » Специалисты советуют устанавливать минимум два лотка для одной кошки сегодня в 6:04

Одна ошибка в детстве котёнка — и взрослое животное превращает дом в хаос

Воспитанная кошка — это не мечта, а результат терпения и любви. Разбираем, как шаг за шагом привить питомцу полезные привычки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России насчитывается почти 4 млн автомобилей с правым рулем — данные "Автостата"
Наука

В Шотландии найдена римская брошь, захороненная в фундамент древнего дома
Красота и здоровье

Психолог Карим Х. Торрес Санчес: отключение от сети в отпуске необходимо для здоровья
Красота и здоровье

Учёные: гвоздика снижает активность бактерий, вызывающих кариес
Технологии

Bloomberg: Intel предложила Apple инвестировать в производство микросхем
Наука

Археологи обнаружили крупное поселение железного века на полуострове Штюльпер-Хук
Садоводство

Одуванчики быстро распространяются на участке, но их можно контролировать с помощью корнеудалителя
Питомцы

Алкоголь и кофе признаны смертельно опасными для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet