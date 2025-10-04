Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Массаж лица
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:34

Камни против усталости: как древний ритуал вошёл в бьюти-тренды XXI века

Клинические исследования подтвердили пользу гуаша при болях в шее и спине

На протяжении веков традиционная китайская медицина остаётся частью повседневной жизни миллионов людей. Её влияние можно встретить почти везде: от травяных средств в аптеках и магазинах здорового питания до практик, вроде иглоукалывания, тай-чи, массажа или банок. Одним из методов, который недавно стал особенно популярен, является гуаша. Эта техника уходит корнями в историю более чем на две тысячи лет, а сегодня используется как в медицинских центрах, так и дома.

Суть метода гуаша

Гуаша — это процедура выскабливания кожи специальным инструментом, чаще всего камнем из нефрита или кварца, иногда даже керамической ложкой. На тело предварительно наносят масло или бальзам, после чего поверхность кожи начинают соскабливать плавными движениями. В результате появляются характерные красные или фиолетовые следы.

"Термин "гуа" означает "соскабливать", а "ша" относится к красноватой сыпи, которая часто появляется на коже после лечения", — пояснил специалист по иглоукалыванию Тимоти Собо.

Ранее считалось, что эти следы отражают движение жизненной энергии "ци", а современные врачи объясняют их как результат микроразрушений капилляров. Это усиливает приток крови, улучшает микроциркуляцию и запускает естественные процессы восстановления.

Сравнение: где используют гуаша

Область применения

Эффект

Уровень научной поддержки

Лечение болей в шее и спине

Снижение боли и мышечного напряжения

Подтверждено клиническими испытаниями

Восстановление после нагрузок

Улучшение кровотока, ускорение заживления

Ограниченные исследования

Перименопауза

Снижение приливов, бессонницы, усталости

Есть позитивные результаты

Косметология (лицо)

Снятие отёков, улучшение тонуса кожи

Научных данных мало

Как правильно практиковать

  1. Подготовьте кожу — нанесите массажное масло или увлажняющую сыворотку.
  2. Используйте специальный инструмент — лучше выбирать гладкий камень из кварца или нефрита.
  3. Делайте мягкие, скользящие движения от центра лица или тела к краям, не нажимая слишком сильно.
  4. После процедуры накройте обработанную зону лёгкой тканью, чтобы защитить от внешних факторов.
  5. Повторяйте не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы кожа успевала восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильное давление.
    → Последствие: синяки, болезненность, риск повреждения кожи.
    → Альтернатива: лёгкие движения с контролем силы.
  • Ошибка: использование грязного инструмента.
    → Последствие: воспаление или инфекция.
    → Альтернатива: дезинфекция камня после каждого применения.
  • Ошибка: проведение процедуры при экземе или псориазе.
    → Последствие: обострение болезни.
    → Альтернатива: консультация с дерматологом и выбор мягких техник массажа.

А что если попробовать дома?

Гуаша доступна не только в салонах. Многие приобретают специальные камни и делают массаж самостоятельно. Но важно помнить: эффект будет мягче, чем у профессионала, и при серьёзных болях лучше обратиться к специалисту. Для косметического применения достаточно 5-10 минут лёгких движений вечером после очищения лица.

Плюсы и минусы гуаша

Плюсы

Минусы

Улучшение микроциркуляции

Возможны синяки и петехии

Снятие напряжения и усталости

Не подходит людям с нарушением свертываемости

Доступность: можно делать дома

Недостаток научных исследований

Эстетический эффект (снятие отёков)

Требует аккуратности и регулярности

FAQ

Как выбрать инструмент для гуаша?
Лучше всего подойдут камни из нефрита или розового кварца. Они должны быть гладкими, без сколов.

Что лучше: массаж или гуаша?
Массаж воздействует глубже на мышцы, а гуаша дополнительно стимулирует микроциркуляцию и лимфоток. Оба метода можно сочетать.

Мифы и правда

  • Миф: гуаша опасна, потому что оставляет следы.
    Правда: пятна — это нормальная реакция кожи, они проходят за несколько дней.
  • Миф: достаточно одного сеанса для полного восстановления.
    Правда: для стойкого эффекта нужна серия процедур.
  • Миф: гуаша помогает похудеть.
    Правда: прямого влияния на вес нет, но улучшение лимфотока может уменьшать отёки.

3 факта о гуаша

  1. В Китае гуаша использовали не только для лечения боли, но и при простудах, чтобы "разогнать" застой в организме.
  2. Сегодня метод популярен в косметологии, особенно среди поклонников "чистой красоты".
  3. Камни для гуаша часто дарят как символ здоровья и долголетия.

Исторический контекст

  • Средневековье — гуаша активно применяют в деревнях при лихорадке и боли.
  • XXI век — глобализация сделала гуаша трендом в Европе и США, особенно в бьюти-индустрии.

