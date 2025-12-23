Москва могла стать ареной культовой игровой франшизы: неожиданные подробности от Rockstar

Идея перенести действие культовой серии Grand Theft Auto за пределы США обсуждалась в Rockstar Games задолго до нынешнего этапа развития франшизы. Среди возможных локаций рассматривались не только мегаполисы Азии и Латинской Америки, но и российская столица. Об этом рассказал бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей в интервью изданию GamesHub.

Москва и другие города вне США

По словам Вермея, внутри компании в разное время обсуждались сценарии, при которых события GTA могли разворачиваться в Москве, Токио, Рио-де-Жанейро и Стамбуле. Эти идеи рассматривались как способ расширить географию серии и выйти за рамки привычного американского контекста.

Однако, как отметил экс-разработчик, ключевой сложностью стала организационная модель таких проектов. Rockstar планировала передавать разработку игр, действие которых происходило бы за пределами США, внешним студиям, что значительно усложняло контроль качества и координацию.

Почти запущенный проект в Токио

Наиболее далеко, по словам Вермея, продвинулась версия Grand Theft Auto с действием в Токио. Проект находился на высокой стадии предварительной проработки и был близок к запуску в полноценное производство.

Предполагалось привлечь японскую команду разработчиков, которая работала бы на базе технологий и кода Rockstar. Несмотря на это, по нераскрытым причинам проект был закрыт ещё до начала активной фазы разработки, и до релиза дело так и не дошло.

Почему идеи остались на бумаге

Вермей подчеркнул, что ни один из альтернативных городов — включая Москву — в итоге не был утверждён в качестве полноценной локации для серии. Основными причинами стали рост сроков производства и резкое увеличение бюджета современных игр уровня GTA.

По его словам, именно дороговизна и сложность разработки сегодня делают подобные эксперименты маловероятными. Rockstar предпочитает концентрироваться на проверенных форматах и локациях, минимизируя риски, связанные с новыми странами и культурным контекстом.