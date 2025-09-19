Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 21:08

От стрельбы к реальности: студенты будут учить историю, не выходя из виртуального Лос-Сантоса

Университет Теннесси запустит курс по истории США через игры серии GTA

В Университете штата Теннесси готовятся запустить необычный курс, посвящённый истории США через призму популярной игровой серии Grand Theft Auto (GTA). Идея принадлежит профессору истории Торе Олсон, который видит в играх возможность изучать события последних 45 лет, делая их более доступными и наглядными для студентов.

Игры GTA давно известны своей сатирической подачей, что порой сильно искажает реальность. В них практически отсутствуют пригородные районы и пробки, женщины часто представлены в роли секс-работниц, а персонажи с цветной кожей чаще всего выступают в образе преступников. При этом, как отмечает профессор, в игре встречаются и точные детали: порты в Лос-Сантосе, Либерти-Сити и Вайс-Сити хорошо отражают экономическую роль контейнерных перевозок, а отдельные сюжетные линии перекликаются с реальными историческими событиями.

История через виртуальные события

Примером такого подхода служит эпизод из San Andreas, где сюжет приводит к бунтам в Лос-Сантосе после оправдания полицейских. Это явная отсылка к Лос-Анджелесским беспорядкам 1992 года, связанным с делом Родни Кинга — событию, которое долгое время понималось неправильно и о котором до сих пор спорят историки. Курс позволит студентам рассмотреть причины беспорядков, включая влияние иммиграции, наркотиков, капитализма и политической обстановки того времени.

"На курсе мы со всей серьезностью разберем, как Соединенные Штаты изображены в GTA — в ее персонажах, городских и сельских территориях, сюжетных линиях. И используем это как основу для изучения настоящей истории последних 45 лет. Курс гораздо больше о реальной американской истории, чем об играх, но именно GTA задает рамку для разговора о прошлом", — отметил Олсон.

Преподаватель уточнил, что студентам не придётся приобретать игры или проходить их полностью. Все лекции будут строиться на фрагментах геймплея и скриншотах, чтобы продемонстрировать ключевые моменты для анализа исторических событий.

Курс и его особенности

Курс получил название "Grand Theft America: История США с 1980 года через призму игр GTA" и стартует 20 января 2026 года. Изначально планировалось включить в программу GTA 6, однако из-за переноса релиза игры на май 2026 года преподавателю пришлось отказаться от этой идеи.

Ранее, в 2021 году, Торе Олсон уже проводил курс по истории США на основе игры Red Dead Redemption, а три года спустя даже выпустил книгу по результатам преподавания.

Применение видеоигр в образовательных целях

Использование GTA для изучения истории — не просто развлечение. Игры помогают студентам:

  1. понять контекст исторических событий через интерактивные сценарии.

  2. сравнить реальность и художественную интерпретацию.

  3. проанализировать социальные и экономические аспекты жизни в разных городах США.

А что если использовать другие игры?

Подобные методы преподавания открывают возможности для курсов, основанных на других сериях. Например, Red Dead Redemption может стать платформой для изучения истории Дикого Запада, а современные спортивные симуляторы — для анализа развития спортивной индустрии и культуры в США.

FAQ

Как студентам готовиться к курсу?
Подготовка минимальна — основной материал будет предоставлен на лекциях через скриншоты и фрагменты игр.

Сколько длится курс?
Программа охватывает историю США с 1980 года и рассчитана на один семестр.

Что лучше для изучения истории: книги или игры?
Игры не заменяют традиционные источники, но дают возможность увидеть события в контексте современного восприятия и культурной среды.

Мифы и правда

Многие считают, что GTA — лишь развлечение и не имеет образовательной ценности. На самом деле, при грамотном подходе серия помогает обсудить важные события, понять социальные процессы и экономику, а также проанализировать культурные тенденции.

Исторический контекст

Курс позволит студентам изучить ключевые события последних десятилетий:

  1. Лос-Анджелесские беспорядки 1992 года.

  2. развитие крупных городов и портов США.

  3. социальные последствия миграционных процессов и роста преступности.

  4. влияние политики, экономики и капитализма на общество.

3 интересных факта

  1. В GTA разработчики тщательно воспроизводят городскую инфраструктуру, что позволяет анализировать экономические аспекты.

  2. Сюжеты игр часто основаны на реальных событиях, но с художественными и сатирическими искажениями.

  3. Использование видеоигр в образовании становится всё более популярным методом вовлечения студентов.

