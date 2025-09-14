Hyundai раздает скидки на свои модели: как новые налоги перевернули рынок автомобилей

После введения обновленных ставок налога GST 2.0, вступающих в силу с 22 сентября 2025 года, индийский рынок автомобилей ощутимо изменится. С учетом новых налоговых правил, крупнейшие автопроизводители, включая Hyundai, пересмотрели ценовую политику, что принесло существенные скидки для покупателей. В период праздников и с учетом сниженных ставок GST, цена на автомобили Hyundai снизилась на значительные суммы, что делает покупку особенно привлекательной.

Снижение цен на Hyundai Alcazar

Одним из самых заметных изменений стала стоимость популярного внедорожника Hyundai Alcazar, доступного в вариантах с бензиновыми и дизельными двигателями. Ранее довольно дорогая модель стала намного доступнее. Например, базовая версия модели подешевела на 52 тысячи рупий, и теперь ее цена составляет 1 447 305 рупий. Помимо этого, снижение цен затронуло и более высокие комплектации автомобиля — Prestige, Platinum и Signature, а также варианты Executive и Corporate. В зависимости от комплектации, скидки варьируются от 2,99% до 3,57%. Однако наибольшая выгода для покупателей отмечена в дизельных версиях модели, особенно для модификации Platinum, где разница в цене может достигать 72 тысяч рупий.

Влияние на Hyundai Tucson

Не обошли изменения и флагманский кроссовер Hyundai Tucson. В этой модели скидки оказались особенно крупными. В зависимости от комплектации, снижение цен составило от 195 до 239 тысяч рупий. Например, базовая версия Platinum B подешевела на 195 тысяч рупий, а топовая дизельная версия с полным приводом Signature стала дешевле на 239 тысяч рупий. Это существенное изменение будет особенно актуально для покупателей, которые планируют приобрести машину в сезон высокого спроса. Снижение цен на Tucson — это значительное облегчение для тех, кто намерен купить автомобиль премиум-класса, не переплачивая.

Hyundai Verna: доступность для покупателей

Не менее интересные изменения произошли и в сегменте компактных автомобилей. Седан Hyundai Verna, который раньше был довольно дорогим, также подвергся пересмотру цен. Все комплектации модели подешевели на 3,5%, что позволило значительно снизить стартовую цену на базовую версию — до 1 069 210 рупий. Топовая версия с турбомотором и трансмиссией DCT теперь обойдется покупателям в 1 697 760 рупий. Снижение цен касалось не только базовой комплектации, но и более дорогих версий, включая модификации SX, SX+ и автомобили с автоматической трансмиссией IVT. С учетом уменьшения стоимости, Verna стал гораздо более доступным для широкого круга покупателей, предлагая привлекательное сочетание цены и качества.

Как изменения в GST 2.0 влияют на рынок

Пересмотренные ставки GST 2.0, вступающие в силу с сентября 2025 года, создали неожиданный эффект на автомобильном рынке Индии. Поскольку автомобильная индустрия подверглась изменениям налогового законодательства, крупнейшие автопроизводители пересмотрели ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособными. Однако не только Hyundai снизила цены на свои автомобили. Ожидается, что другие бренды последуют примеру и пересмотрят свои ценники, что еще больше повысит доступность автомобилей для покупателей.