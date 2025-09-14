Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:06

Hyundai раздает скидки на свои модели: как новые налоги перевернули рынок автомобилей

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах

После введения обновленных ставок налога GST 2.0, вступающих в силу с 22 сентября 2025 года, индийский рынок автомобилей ощутимо изменится. С учетом новых налоговых правил, крупнейшие автопроизводители, включая Hyundai, пересмотрели ценовую политику, что принесло существенные скидки для покупателей. В период праздников и с учетом сниженных ставок GST, цена на автомобили Hyundai снизилась на значительные суммы, что делает покупку особенно привлекательной.

Снижение цен на Hyundai Alcazar

Одним из самых заметных изменений стала стоимость популярного внедорожника Hyundai Alcazar, доступного в вариантах с бензиновыми и дизельными двигателями. Ранее довольно дорогая модель стала намного доступнее. Например, базовая версия модели подешевела на 52 тысячи рупий, и теперь ее цена составляет 1 447 305 рупий. Помимо этого, снижение цен затронуло и более высокие комплектации автомобиля — Prestige, Platinum и Signature, а также варианты Executive и Corporate. В зависимости от комплектации, скидки варьируются от 2,99% до 3,57%. Однако наибольшая выгода для покупателей отмечена в дизельных версиях модели, особенно для модификации Platinum, где разница в цене может достигать 72 тысяч рупий.

Влияние на Hyundai Tucson

Не обошли изменения и флагманский кроссовер Hyundai Tucson. В этой модели скидки оказались особенно крупными. В зависимости от комплектации, снижение цен составило от 195 до 239 тысяч рупий. Например, базовая версия Platinum B подешевела на 195 тысяч рупий, а топовая дизельная версия с полным приводом Signature стала дешевле на 239 тысяч рупий. Это существенное изменение будет особенно актуально для покупателей, которые планируют приобрести машину в сезон высокого спроса. Снижение цен на Tucson — это значительное облегчение для тех, кто намерен купить автомобиль премиум-класса, не переплачивая.

Hyundai Verna: доступность для покупателей

Не менее интересные изменения произошли и в сегменте компактных автомобилей. Седан Hyundai Verna, который раньше был довольно дорогим, также подвергся пересмотру цен. Все комплектации модели подешевели на 3,5%, что позволило значительно снизить стартовую цену на базовую версию — до 1 069 210 рупий. Топовая версия с турбомотором и трансмиссией DCT теперь обойдется покупателям в 1 697 760 рупий. Снижение цен касалось не только базовой комплектации, но и более дорогих версий, включая модификации SX, SX+ и автомобили с автоматической трансмиссией IVT. С учетом уменьшения стоимости, Verna стал гораздо более доступным для широкого круга покупателей, предлагая привлекательное сочетание цены и качества.

Как изменения в GST 2.0 влияют на рынок

Пересмотренные ставки GST 2.0, вступающие в силу с сентября 2025 года, создали неожиданный эффект на автомобильном рынке Индии. Поскольку автомобильная индустрия подверглась изменениям налогового законодательства, крупнейшие автопроизводители пересмотрели ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособными. Однако не только Hyundai снизила цены на свои автомобили. Ожидается, что другие бренды последуют примеру и пересмотрят свои ценники, что еще больше повысит доступность автомобилей для покупателей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Renault представит Duster и Bigster с гибридной системой Hybrid-G 150 4x4 в 2025 году сегодня в 2:15

Полный привод включается только тогда, когда это нужно — вот что придумали в Renault

Новый Duster Hybrid-G 150 4×4 обещает 1500 км пробега, два топливных бака и пять режимов движения. В Европе он выходит в 2025 году, но что ждёт Бразилию?

Читать полностью » Автоюрист напомнил, что штраф за просроченный полис ОСАГО возможен даже на парковке сегодня в 1:56

Штраф, даже если машина стоит: что вам обязательно нужно знать об ОСАГО в России

Водителям стоит помнить, что наличие действующего ОСАГО обязательно, даже если автомобиль не используется. Как избежать штрафов и защитить свои права.

Читать полностью » ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России сегодня в 1:18

В Штутгарте приняли решение: один из немецких автогигантов думает вернуться в Россию

Mercedes-Benz подала заявку на регистрацию бренда в России. Но означает ли это возвращение легендарной марки на рынок?

Читать полностью » Автомобилистам объяснили, как функция сегодня в 0:56

Поднимите мощность без дополнительных затрат: как "ECT PWR" помогает в экстренных ситуациях

Режим "ECT PWR" может быть полезен в экстремальных ситуациях, но постоянное его использование может привести к износу ключевых частей автомобиля. Узнайте, как использовать его правильно

Читать полностью » ОКБ: в августе в России выдано 119,5 тыс. автокредитов на 174,4 млрд рублей сегодня в 0:26

Автокредиты в России подскочили на миллиарды: цифры августа сбивают с толку

Рынок автокредитования в августе вырос по сравнению с июлем, но в годовой динамике продолжает падать. Какие регионы стали лидерами и где брали самые крупные кредиты?

Читать полностью » Водители СССР применяли запасные предохранители для ремонта электрики автомобилей вчера в 23:33

Несколько советских трюков, которые помогут починить машину без помощи мастера

Зимняя трасса, поломка — и машина не заводится. Какие секреты советских водителей помогут выжить в такой ситуации? Узнайте простые хитрости для модернизации авто без сервиса.

Читать полностью » МВД России объяснило штраф за видеорегистратор на дороге вчера в 23:17

Видеорегистратор — друг водителя или повод для штрафа? История одного устройства

Можно ли оштрафовать за видеорегистратор? Полиция раскрывает нюансы: где ставить, чтобы не нарушать ПДД. Узнайте, как избежать проблем на дороге без стресса.

Читать полностью » Перекупщики используют подделки для обмана оборудования проверки автомобилей вчера в 22:53

Идеальный кузов — ложь: перекупщики делают авто привлекательным, скрывая хаос внутри

Покупка подержанного авто всё сложнее из-за хитростей перекупщиков. Как они обманывают оборудование и на что обращать внимание при осмотре — в эксклюзивном интервью капитана полиции.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: мурлыканье кошек снижает давление и частоту сердечных сокращений у человека
Садоводство

Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях
Красота и здоровье

Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Красота и здоровье

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Еда

Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet