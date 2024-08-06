Глава Грузии Саломе Зурабишвили на сегодняшний день изучает возможность помилования бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе как с ним, так и с бывшей правящей в 2004–2012 годах в период президентства её основателя Саакашвили политической партией "Единое национальное движение". Об этом информирует грузинский политик Шалва Папуашвили, который является членом парламента Грузии с 2020 года и спикером парламента, пишет российское информагентство ТАСС.

Грузинский политик заявил сотрудникам средств массовой информации о том, что действующий президент Грузии остаётся на своём посту исключительно благодаря политическому деятелю Михаилу Саакашвили и созданной им политической партией. Он также добавил, что было видно настроения населения Грузии, коллегиального судебного органа конституционного контроля, который гарантирует верховенство Конституции Грузии и парламента относительно ее импичмента. Шалва Папуашвили уверяет, что у всего существуют определённые обязанности в связи с помилованием. Грузинский политик выразил свою уверенность в том, что у действующего лидера будут такие намерения.

Кроме того, Шалва Папуашвили напомнил сотрудникам средств массовой информации о том, что когда в середине осени прошлого года в парламенте Грузии осуществлялось голосование по импичменту нынешнего грузинского лидера по причине её несоблюдения основного закона Грузии, созданная когда-то Саакашвили политическая партия отдала свой голос против импичмента, что впоследствии поспособствовало тому, что она оставила за собой пост президента.

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