Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко дала комментарий по поводу возможности возобновления дипломатических отношений с Грузией. Она заявила, что на сегодняшний день связи с грузинским парламентом нет, добавив, что РФ в этом не виновата. Однако Российская Федерация готова к диалогу, если этого захочет республика, информирует РИА Новости.

Как заявила на одном из мероприятий для сотрудников средств массовой информации российский дипломат, на сегодняшний день у них с Грузией нет никакой связи. При этом она уточнила, что в этом не виновата Российская Федерация. По её словам, в данном государстве Закавказья на данный момент происходят сложные политические процессы, и многие моменты они пересматривают. Российский государственный деятель добавила, что если Грузия проявит желание вступить в диалог, то в РФ на это готовы.

Кроме того, Валентина Матвиенко напомнила, что в середине осени текущего года в Грузии должны состояться выборы, которые установят дальнейшее социально-экономическое развитие государства.

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