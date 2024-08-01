Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.08.2024 : 86,1091
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.08.2024 : 93,5149
Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу
  1. Главная
  2. Мир

Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко дала комментарий по поводу возможности возобновления дипломатических отношений с Грузией. Она заявила, что на сегодняшний день связи с грузинским парламентом нет, добавив, что РФ в этом не виновата. Однако Российская Федерация готова к диалогу, если этого захочет республика, информирует РИА Новости.

Как заявила на одном из мероприятий для сотрудников средств массовой информации российский дипломат, на сегодняшний день у них с Грузией нет никакой связи. При этом она уточнила, что в этом не виновата Российская Федерация. По её словам, в данном государстве Закавказья на данный момент происходят сложные политические процессы, и многие моменты они пересматривают. Российский государственный деятель добавила, что если Грузия проявит желание вступить в диалог, то в РФ на это готовы.

Кроме того, Валентина Матвиенко напомнила, что в середине осени текущего года в Грузии должны состояться выборы, которые установят дальнейшее социально-экономическое развитие государства.

Фото: Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре

Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко надеется на то, что на международной встрече глав государств БРИКС в октябре, которая должна состояться в Казани, будет окончательно приняно решение по разработке независимой платежной системы союза. Об этом она заявила на одном из мероприятий для средств массовой информации, информирует РИА Новости.

Читать полностью
Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям

Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям

Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже украинской земли западным корпорациям.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.

Читать полностью
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube

Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube

Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.

Читать полностью

Новости