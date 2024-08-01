Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко дала комментарий по поводу возможности возобновления дипломатических отношений с Грузией. Она заявила, что на сегодняшний день связи с грузинским парламентом нет, добавив, что РФ в этом не виновата. Однако Российская Федерация готова к диалогу, если этого захочет республика, информирует РИА Новости.
Как заявила на одном из мероприятий для сотрудников средств массовой информации российский дипломат, на сегодняшний день у них с Грузией нет никакой связи. При этом она уточнила, что в этом не виновата Российская Федерация. По её словам, в данном государстве Закавказья на данный момент происходят сложные политические процессы, и многие моменты они пересматривают. Российский государственный деятель добавила, что если Грузия проявит желание вступить в диалог, то в РФ на это готовы.
Кроме того, Валентина Матвиенко напомнила, что в середине осени текущего года в Грузии должны состояться выборы, которые установят дальнейшее социально-экономическое развитие государства.
Фото: Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко надеется на то, что на международной встрече глав государств БРИКС в октябре, которая должна состояться в Казани, будет окончательно приняно решение по разработке независимой платежной системы союза. Об этом она заявила на одном из мероприятий для средств массовой информации, информирует РИА Новости.
Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям
Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже украинской земли западным корпорациям.
Гарик Харламов готовится снова стать отцом
У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.