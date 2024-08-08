В турецкой Мугле грузовик протаранил микроавтобус с туристами из России и Казахстана

Туристы из России и Казахстана ехали в микроавтобусе в южной турецкой провинции Мугла, который был сбит и отброшен на обочину грузовиком. Такую информацию приводит газета «Muğla Gazetesi».
В результате аварии пострадали 13 туристов, отдыхавших в тот момент.
Авария произошла около 7 часов утра в районе Милас. В результате столкновения с грузовиком автобус совершил неудачный маневр и перевернулся на бок.
Пассажиров автобуса спасли спасатели, бригада медиков доставила пострадавших в близлежащие больницы. Как сообщают местные СМИ, жизням пострадавших ничего не угрожает.
После происшествия полиция начала расследование, на место происшествия немедленно были отправлены сотрудники службы экстренной помощи.
Фото: commons.wikimedia.org
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