В турецкой Мугле грузовик протаранил микроавтобус с туристами из России и Казахстана

Грузовик снёс автобус с туристами в Турции

Туристы из России и Казахстана ехали в микроавтобусе в южной турецкой провинции Мугла, который был сбит и отброшен на обочину грузовиком. Такую информацию приводит газета «Muğla Gazetesi».



В результате аварии пострадали 13 туристов, отдыхавших в тот момент.

Авария произошла около 7 часов утра в районе Милас. В результате столкновения с грузовиком автобус совершил неудачный маневр и перевернулся на бок.

Пассажиров автобуса спасли спасатели, бригада медиков доставила пострадавших в близлежащие больницы. Как сообщают местные СМИ, жизням пострадавших ничего не угрожает.

После происшествия полиция начала расследование, на место происшествия немедленно были отправлены сотрудники службы экстренной помощи.

Фото: commons.wikimedia.org