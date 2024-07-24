Тбилиси предлагают Вашингтону перезапустить отношения и надеются на встречные шаги со стороны США, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке", — сказал он.

Политик отметил, что для этого необходим справедливый подход, и пообещал, что Грузия сделает для этого всё возможное. Кобахидзе добавил, что Тбилиси, в свою очередь, рассчитывает на прагматичные решения США в этом направлении.

Ранее Кобахидзе заявил, что покушение на главу праящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили и Дональда Трампа готовили одни и те же силы.

Фото: defenseimagery. mil/Лагерь Лезернек.