Усиленная охрана Иванишвили: Каладзе проводит параллели с покушением на Трампа

Каха Каладзе, занимающий пост генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" и мэра Тбилиси, прокомментировал повышенные меры безопасности во время недавнего публичного выступления Бидзины Иванишвили, основателя партии.
Каладзе провел аналогию с попыткой покушения на экс-президента США Дональда Трампа, подчеркивая необходимость таких мер предосторожности.
Накануне Иванишвили, являющийся почетным председателем "Грузинской мечты", обратился к своим сторонникам с речью, находясь за бронированным стеклом на церемонии старта предвыборной кампании. Это вызвало критику со стороны оппозиционных сил, которые расценили такие меры как проявление недоверия к гражданам.
Отвечая на вопросы журналистов, Каладзе напомнил о недавнем инциденте в США, когда на одного из кандидатов в президенты было совершено покушение во время предвыборной кампании. Он подчеркнул, что подобные события могут произойти где угодно, и поэтому меры безопасности были усилены.
Мэр Тбилиси охарактеризовал Иванишвили как ключевую фигуру для Грузии, отметив его значительный вклад в поддержание мира в стране. Каладзе также упомянул прагматичную политику "Грузинской мечты", которая, по его словам, находит понимание среди населения.
В заключение Каладзе призвал обратить внимание на меры безопасности, применяемые во время публичных выступлений Трампа, подчеркивая, что такая практика является общепринятой, и грузинские власти действуют в соответствии с международными стандартами.
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