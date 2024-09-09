Грузия создаст фонд для поддержки НПО, зарегистрированных как иностранные агенты

Правительство Грузии планирует создать специальный фонд для финансирования неправительственных организаций, зарегистрированных в реестре иностранных агентов.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, подчеркнув, что решение было принято на фоне угроз со стороны зарубежных доноров прекратить финансирование таких организаций.

Власти Грузии намерены поддержать национальные НПО, запустив грантовую программу, которая будет обеспечиваться средствами государственного бюджета. По словам Кобахидзе, все необходимые институциональные и финансовые механизмы для бесперебойного функционирования фонда планируется разработать в течение ближайших двух месяцев, а первые выплаты по грантам начнутся в январе 2025 года.

Согласно новому закону "О прозрачности иностранного влияния", вступившему в силу с 1 августа 2023 года, грузинские НПО, получающие более 20% финансирования из-за границы, обязаны регистрироваться в реестре иностранных агентов и указывать источники своего финансирования. Закон был принят 14 мая 2023 года, несмотря на массовые протесты в стране и критику со стороны западных стран.

Принятие этого закона вызвало негативную реакцию как в США, так и в Евросоюзе. В ответ на это США отменили запланированные военные учения с Грузией, а ЕС приостановил финансирование Министерства обороны страны.

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