Кабинет министров Грузии, внедряя законодательство о зарубежных представителях, стремится обеспечить государственную автономию в непростых условиях, что не находит понимания у европейских партнеров. Такое мнение выразил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул сложность ситуации, в которой оказалась Грузия, пытаясь сохранить свою независимость.
Он отметил, что многие европейские лидеры не осознают, насколько трудно небольшому государству отстаивать свой суверенитет по всем направлениям. Орбан выразил уважение к действиям грузинского руководства в этом вопросе.
Эти заявления были сделаны перед началом саммита Европейского политического сообщества, трансляцию которого вел YouTube-канал издания Independent.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна оказалась единственной, кто поддержал Грузию на совете глав МИД стран ЕС, когда та подверглась критике из-за закона о зарубежных представителях. Он также заверил, что Будапешт будет способствовать евроинтеграции Грузии во время своего председательства в ЕС, начавшегося 1 июля.
14 мая грузинский парламент окончательно утвердил закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон 18 мая, назвав его "российским" и противоречащим конституции. Однако 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон после отказа президента это сделать.
Папуашвили пояснил, что в течение 60 дней после подписания закона Министерство юстиции Грузии разработает необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. По истечении этого срока организации, получающие значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться в портале и задекларировать свои финансы за 2023 год.
Принятие данного закона вызвало негативную реакцию западных партнеров. США и ЕС заявили о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз приостановил финансирование грузинского оборонного ведомства.
Фото: www. flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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