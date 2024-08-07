Дальнобойщики уже устали терпеть: на границе с Грузией намертво встали 4,5 тысячи грузовиков

В пробке на границе с Грузией застряли 4,5 тысячи грузовиков из России

Количество грузовых автомобилей, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, достигло почти 4,5 тыс. машин. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения республики.

По данным на утро среды, в электронной очереди на проезд зарегистрировано 4 433 грузовика. Это число продолжает расти, что вызывает определенные трудности для водителей и грузоперевозчиков.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал распоряжение, ограничивающее въезд на территорию региона грузовиков, следующих из РФ в Грузию, после заполнения спецстоянок. Это решение было принято в связи с тем, что пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, но с грузинской стороны сейчас функционируют не все полосы движения.

Военно-Грузинская дорога, проходящая через высокогорье, является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Поэтому любые ограничения на этом маршруте могут иметь серьезные последствия для грузоперевозчиков и экономики региона.

В то же время, решение ограничить въезд грузовиков не коснется пассажирского транспорта, что позволит избежать неудобств для граждан, путешествующих через границу.

Фото: From Wikimedia Commons/ Clay Gilliland (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)