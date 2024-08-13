В заявлении, опубликованном правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", утверждается, что конфликт с Россией, спровоцированный Михаилом Саакашвили в августе 2008 года, был не результатом его собственных нестабильных решений, а исполнением внешних директив и предательства, хорошо спланированного заранее, как сообщает Первый канал грузинского телевидения.
В документе подчеркивается, что действия Саакашвили не были спонтанными, а являлись частью заранее продуманного плана, навязанного извне, что привело к войне.
Партия выразила необходимость в проведении открытого судебного процесса, который бы способствовал установлению долгосрочного мира и раскрытию истины о тех, кто предал интересы страны и её народ.
Вспоминая события, Грузия начала военные действия против Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, используя для обстрела установки "Град". Грузинские силы напали на регион, нанеся значительный урон столице Цхинвалу. В ответ Россия, защищая своих граждан и жителей Южной Осетии, ввела войска, и через пять дней боевых действий грузинские войска были вынуждены отступить.
26 августа Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии, ещё одной бывшей грузинской автономии. Это решение, по заявлениям российского руководства, было основано на текущих реалиях и не подлежало пересмотру. Грузия продолжает считать эти территории своими, не признавая их суверенитета.
Фото: commons. wikimedia. org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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