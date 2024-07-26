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В Грузии заявили о гневе внешних сил от отказа страны открыть второй фронт против России
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В Грузии заявили о гневе внешних сил от отказа страны открыть второй фронт против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал расследование службы государственной безопасности о предполагаемой попытке покушения на жизнь Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта".

По мнению главы правительства, внешние силы испытывают недовольство из-за отказа руководства страны вступить в конфронтацию с Россией.

Ранее грузинская Служба государственной безопасности инициировала расследование по факту подготовки покушения на Иванишвили. Согласно данным спецслужбы, организацию и финансирование этого плана осуществляли бывшие грузинские чиновники, в настоящее время проживающие на территории Украины.

Кобахидзе подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. Он выразил уверенность в эффективной работе государственных структур Грузии и наличии достаточных ресурсов для противодействия таким замыслам. Премьер-министр также отметил, что интересы определенных сил в отношении Грузии очевидны, и их раздражение вызвано отказом страны от вовлечения в конфликт с Россией.

Ранее Кобахидзе неоднократно высказывал мнение, что если бы у власти находилась партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военное противостояние.

Фото: /www.kmu.gov.ua/Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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