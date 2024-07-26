Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал расследование службы государственной безопасности о предполагаемой попытке покушения на жизнь Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта".
По мнению главы правительства, внешние силы испытывают недовольство из-за отказа руководства страны вступить в конфронтацию с Россией.
Ранее грузинская Служба государственной безопасности инициировала расследование по факту подготовки покушения на Иванишвили. Согласно данным спецслужбы, организацию и финансирование этого плана осуществляли бывшие грузинские чиновники, в настоящее время проживающие на территории Украины.
Кобахидзе подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. Он выразил уверенность в эффективной работе государственных структур Грузии и наличии достаточных ресурсов для противодействия таким замыслам. Премьер-министр также отметил, что интересы определенных сил в отношении Грузии очевидны, и их раздражение вызвано отказом страны от вовлечения в конфликт с Россией.
Ранее Кобахидзе неоднократно высказывал мнение, что если бы у власти находилась партия бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военное противостояние.
Фото: /www.kmu.gov.ua/Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Цырдя: Решение по России означает отказ Молдавии от нейтралитета
Оппозиционный политик Богдан Цырдя в своем Telegram-канале выразил серьезные опасения относительно недавнего решения правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) включить Россию в список главных угроз национальной безопасности Молдавии.
Оппозиция Молдавии заявила о продолжающемся экономическом кризисе
Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выразил обеспокоенность стремительным ухудшением экономической ситуации в Молдавии, несмотря на замедление инфляции.
Обновление и реставрацию музея-заповедника "Коломенское" закончат к 2026 году
Музей-заповедник "Коломенское" в Москве претерпит значительные обновления и реставрацию до 2026 года.
Сколтех: разработаны вычислительные блоки на базе "жидкого света"
Российские и европейские физики разработали вычислительные устройства на основе "жидкого света", используя свойства экситон-поляритонов, квазичастиц, сочетающих свет и материю.