В Госдуме рассказали, могут ли быть иностранные наемники в Курской области

На сегодняшний день у российской стороны нет неопровержимых доказательств касательно того, что в рядах ВСУ при нападении на Курскую область участвуют также грузинские наемники. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.
"Пока нет окончательной, проверенной информации о том, кто именно принимает участие в атаке на Курскую область", — заявил российский парламентарий.
По его словам, решить проблему с грузинским правительством не получится, если все же информация об их гражданах подтвердится.
При этом он подчеркнул, что в рядах подразделений ВСУ, нападающих на российский регион, есть поляки и прибалты, и, возможно, появились грузины. Чепа не исключил, что есть специальные подготовленные боевики и команды, куда входят иностранные легионы.
Также депутат считает, что нет смысла обращаться с этим вопросом к Тбилиси, так как в боевых действиях не принимают участие военнослужащие страны.
Недавно американский портал War Zone, ссылаясь на свои источники, сообщил о том, что в подразделениях украинской армии, которые нападают на Курскую область, могут находиться грузинские наемники.
Фото: dvidshub.net/Lance Cpl. Donald Peterson
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