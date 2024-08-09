В Госдуме рассказали, могут ли быть иностранные наемники в Курской области

На сегодняшний день у российской стороны нет неопровержимых доказательств касательно того, что в рядах ВСУ при нападении на Курскую область участвуют также грузинские наемники. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

"Пока нет окончательной, проверенной информации о том, кто именно принимает участие в атаке на Курскую область", — заявил российский парламентарий.

По его словам, решить проблему с грузинским правительством не получится, если все же информация об их гражданах подтвердится.

При этом он подчеркнул, что в рядах подразделений ВСУ, нападающих на российский регион, есть поляки и прибалты, и, возможно, появились грузины. Чепа не исключил, что есть специальные подготовленные боевики и команды, куда входят иностранные легионы.

Также депутат считает, что нет смысла обращаться с этим вопросом к Тбилиси, так как в боевых действиях не принимают участие военнослужащие страны.

Недавно американский портал War Zone, ссылаясь на свои источники, сообщил о том, что в подразделениях украинской армии, которые нападают на Курскую область, могут находиться грузинские наемники.

Фото: dvidshub.net/Lance Cpl. Donald Peterson