Спикер грузинского парламента рассказал о необычном требовании оппозиции

Политики из Европейского союза (ЕС) совместно с представителями грузинской оппозиционной партии "Единой национальное движение" требовали от властей Грузии ввести санкции против России, а также отправить наемников на территорию Украины для участия в конфликте. Об этом журналистам рассказал спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
"Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были вести санкции, отправить наемников [на Украину] и так далее", — заявил Папуашвили.
Он также подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" высказывалась против того, чтобы вводить какие-либо ограничения в отношении России. Там считали, что такие действия может быть расценено как втягивание в войну.
Стоит отметить, что ранее занимавший пост главы правительства Ираклий Гарибашвили заявлял, что не собирается вводить санкции против РФ. Он объяснил свое решение национальными интересами.
Фото: flickr/Frank Miller
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