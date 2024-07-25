Открытие в Грузии второго военного фронта против России — нереалистичный сценарий, а заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о подобной угрозе являются частью предвыборной кампании, рассказал NewsInfo.Ru политолог, журналист Игорь Гвритишвили.

Накануне Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что в случае победы оппозиционных сил на октябрьских выборах Грузия превратится во второй фронт против РФ.

"Заявление Кобахидзе — это часть предвыборной программы партии "Грузинская мечта", потому что выборы уже на носу практически, в октябре. И этим заявлением Кобахидзе, конечно, пытается закрепить за собой голоса колеблющихся избирателей. Хотя, по всем опросам общественного мнения, "Грузинская мечта" в любом случае победит. Но ей нужно абсолютное, квалифицированное большинство, то есть две трети депутатов в парламенте, чтобы можно было принимать возможные решения, в том числе преодолевать вектор президента Грузии. Вот в чём загвоздка", — пояснил Гвритишвили.

Хотя у грузинской опопозиции нет шансов выиграть выборы, главная задача "Грузинской мечты" — победить с как можно большим разрывом, отметил эксперт.

Политолог напомнил, что оппозиция в Грузии разрозненная, и все мелкие партии, которые появились в последние несколько лет, являются частью единого национального движения, отколовшегося от правящей партии.

"Конечно, у них шансов мало, тем более сейчас пятипроцентный барьер, и выборы будут только по пропорциональной системе. То есть здесь уже личность не играет роли, а играют роль партии. Здесь основной козырь у "Грузинской мечты", потому что, скорее всего, будут голосовать за неё", — подчеркнул Гвритишвили.

По словам эксперта, немаловажную роль для престоящих выборов играет то, что недавно Грузия приняла закон о защиту от иностранного влияния. А оппозиционные партии финансируются именно через неправительственные организации, в первую очередь, Евросоюз и США, напомнил политолог.

Соединённые Штаты и ЕС, разумеется, делают всё, чтобы отобрать как можно больше голосов у "Грузинской мечты" и предоставить оппозиции возможность набрать нужное количество депутатов в парламенте, но пока опросы общественного мнения говорят о гарантированной победе с большим отрывом "Грузинской мечты", добавил журналист.

"Но посмотрим. Дело в том, что сейчас политический мертвый сезон, все в отпусках, на каникулах и так далее. Оппозиция делала ставку на молодежь в первую очередь. Молодежь сейчас вся на каникулах. Это студенты, молодые специалисты, преподавательский состав и так далее. Те, кто поддерживают оппозицию и кто сидит как раз на этих грантах", — отметил Гвритишвили.

Даже если допустить такой нереалистичный сценарий, как победа оппозиционных сил на выборах в Грузии, всё равно ни о каком открытии второго военного фронта против России не может быть речи, объяснил политолог. По его словам, Западу просто нужно грузинское правительство, которое будет действовать по их указке, принимая решения против России.

"Это говорильня. Какая война? Вы что? Это просто предвыборная гонка, предвыборная борьба. Политические заявления, декларации и так далее. Даже если она победит, о какой войне может идти речь, когда через пару дней российские войска могут уже… Они всё это прекрасно понимают. И даже торговые отношения с Россией, ведь во многом экономика Грузии зависит от торговли с Россией. И здесь навряд ли они смогут что-то радикально изменить, прекратить торговлю. Что они, перекроют Верхний Ларс? Тогда и Армения окажется без снаряжения полностью. Это невозможно", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Adobe Stock/Natia.