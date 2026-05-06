Молния ищет самый короткий путь: где укрыться во время грозы, чтобы остаться невредимым

Самым безопасным местом во время грозы может стать автомобиль, рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин. О правилах поведения во время грозового дождя с молнией специалист напомнил в беседе с NewsInfo.

Алешкин отметил, что во время грозы важно избегать нахождения под деревьями, столбами и другими высокими объектами. По его словам, молния ищет кратчайший путь между небом и землей, поэтому безопаснее выбирать ровные или углубленные участки.

"Идеальное укрытие это углубления, траншеи, каналы, туда молния не бьет. Реки, водоемы, вода притягивают электричество, поэтому купаться когда молния очень опасно. В горах не стоять рядом с высокими скалами, не прикасаться к скальным выступам, потому что в них тоже бьет молния", — пояснил Алешкин.

Специалист добавил, что не стоит идти с зонтом, поскольку он повышает риск удара молнии.

"Одно из самых безопасных мест во время грозы и молнии это машина. В машине сидеть, из машины не выбегать. У машины резиновые колеса, идеальная изоляция", — отметил эксперт.

Если гроза застала человека дома, Алешкин советует не подходить к окнам, особенно на первых этажах, чтобы обезопасить себя от возможного падения деревьев. Для частного дома, подчеркнул он, важно наличие громоотвода, поскольку при прямом попадании молнии здание может загореться.