Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Удар молнии в дерево
Удар молнии в дерево
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under publiс domain
Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:49

Молния ищет самый короткий путь: где укрыться во время грозы, чтобы остаться невредимым

Самым безопасным местом во время грозы может стать автомобиль, рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин. О правилах поведения во время грозового дождя с молнией специалист напомнил в беседе с NewsInfo.

Три девочки погибли от удара молнии в Уганде, сообщило ранее издание "Российская газета".

Алешкин отметил, что во время грозы важно избегать нахождения под деревьями, столбами и другими высокими объектами. По его словам, молния ищет кратчайший путь между небом и землей, поэтому безопаснее выбирать ровные или углубленные участки.

"Идеальное укрытие это углубления, траншеи, каналы, туда молния не бьет. Реки, водоемы, вода притягивают электричество, поэтому купаться когда молния очень опасно. В горах не стоять рядом с высокими скалами, не прикасаться к скальным выступам, потому что в них тоже бьет молния", — пояснил Алешкин.

Специалист добавил, что не стоит идти с зонтом, поскольку он повышает риск удара молнии.

"Одно из самых безопасных мест во время грозы и молнии это машина. В машине сидеть, из машины не выбегать. У машины резиновые колеса, идеальная изоляция", — отметил эксперт.

Если гроза застала человека дома, Алешкин советует не подходить к окнам, особенно на первых этажах, чтобы обезопасить себя от возможного падения деревьев. Для частного дома, подчеркнул он, важно наличие громоотвода, поскольку при прямом попадании молнии здание может загореться.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шерсть превращается в валенок после стирки: эти вещи лучше сразу нести в химчистку 04.05.2026 в 17:35

Эксперт по химчистке одежды Наталья Варкентин рассказала NewsInfo, какие вещи нельзя стирать дома.

Читать полностью » Платить юристу рано: вот где искать помощь правоведа без денег 30.04.2026 в 18:00

Правовед Сергей Сергеев рассказал NewsInfo, как получить бесплатную юридическую помощь по жилищным вопросам.

Читать полностью » Цена на упаковке обманывает глаз: реальную выгоду показывает только один расчет 29.04.2026 в 16:09

Финансовый советник Анна Карпычева рассказала NewsInfo, как сравнивать цены на продукты в разных упаковках и с разным весом.

Читать полностью » Вода прозрачная, состав мутный: весной в родники попадает то, что лучше не пить 16.04.2026 в 13:21

Эколог Илья Рыбальченко рассказал NewsInfo, в каких случаях можно пить родниковую воду без опаски.

Читать полностью » Весенний воздух становится опасным: что происходит с пыльцой в этом году 31.03.2026 в 13:26

Аллерголог Галина Котова объяснила NewsInfo, почему этой весной ожидается рекордное количество пыльцы и как защититься от нее аллергикам.

Читать полностью » Пыль в квартире заметнее весной: спасает средство, о котором многие не знают 16.03.2026 в 15:33

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, где в квартире скапливается больше всего пыли и как с ней эффективно бороться.

Читать полностью » Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят 12.03.2026 в 15:15

Стилист Анна Скороходова рассказала NewsInfo, какие цвета и фасоны будут актуальны этим летом. 

Читать полностью » Аспирин в вазе не поможет: как продлить жизнь букету 24.02.2026 в 16:01

Флорист Марина Запорожец рассказала NewsInfo, как продлить жизнь праздничному букету.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Корь может ударить тяжелее, чем кажется: осложнения становятся главной угрозой заражения
Недвижимость
Выбросьте стиральный порошок: неочевидная правда о чистке рулонных штор, которую вы не знали
Экономика
Сокращение грантов меняет правила для малого бизнеса: последствия почувствуют обычные граждане
Наука
Иностранные выпускники могут стать кадровым резервом России: стране нужен не только поток дипломов
Красота и здоровье
Секретные приёмы КГБ: как разведчики пили литрами и оставались трезвыми
Садоводство
Долго мучился с грушей, пока не посадил рядом это дерево: теперь урожай некуда девать
Недвижимость
Не дайте себя зашуметь: как отстоять свои права, если ремонт у соседей никогда не кончается
Авто и мото
Час и права готовы: в МВД рассказали, как минимизировать время замены водительского удостоверения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet