Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Работа с двигателем автомобиля
Работа с двигателем автомобиля
© magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:14

Техосмотр дорожает по всей стране: с 2026 года автомобилистов ждёт новый ценовой удар

Стоимость техосмотра легковых авто в России вырастет на 9,7% с 2026 года

Стоимость технического осмотра легковых автомобилей в России может заметно вырасти уже через год. Речь идёт не о точечных изменениях, а о почти повсеместной корректировке тарифов, которая затронет большинство регионов страны.

Рост тарифов с начала 2026 года

Согласно подсчётам издания, с 1 января 2026 года средняя стоимость техосмотра для легковых автомобилей увеличится на 9,7%. Изменения связаны с ежегодным пересмотром тарифов, который проводится по методике Федеральной антимонопольной службы. Документ определяет принципы расчёта, но не фиксирует конкретные суммы для регионов.

По правилам ФАС, субъекты Федерации должны утвердить новые тарифы до 20 декабря. При этом, как отмечается в материале, операторы техосмотра редко представляют собственные экономические обоснования.

Разброс цен по регионам

Наиболее высокой стоимость техосмотра окажется в Чукотском автономном округе — 5,4 тыс. рублей. Существенно ниже тарифы в крупных регионах: в Санкт-Петербурге услуга будет стоить 2032 рубля, в Амурской области — 1855 рублей. В Москве цена вырастет на 9,6% и достигнет 1295 рублей.

Минимальные значения зафиксированы в Новгородской и Волгоградской областях — по 1074 рубля.

Экономика техосмотра и риски рынка

Эксперты подчёркивают, что даже почти десятипроцентный рост цен не решает ключевых проблем отрасли. Главная из них — низкая загрузка пунктов технического осмотра. Сейчас процедура остаётся обязательной лишь для такси, грузовых автомобилей, автобусов, а также при перерегистрации машин старше четырёх лет.

"Это приводит к банкротству легальных операторов и росту числа мошенников, оформляющих диагностические карты без реальной проверки", — сказал Сергей Зайцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты вчера в 12:57
Диски выглядят нормально — а деньги уже "утекают": ошибка, которую совершают почти все водители

Колесные диски ежедневно принимают на себя удары, реагенты и влагу. Почему они изнашиваются быстрее и какой способ реально помогает продлить их срок службы без лишних затрат.

Читать полностью » Полный бак увеличивает массу автомобиля и расход топлива — моторист вчера в 8:03
Полный бак на АЗС — ловушка для водителя: вот три скрытые опасности

Заправка "до полного" удобна, но иногда приносит больше минусов, чем кажется — от лишнего расхода до рисков с топливом. Моторист объяснил, когда лучше остановиться раньше.

Читать полностью » Автомобили без катализатора могут пройти техосмотр при соблюдении норм выхлопа — владелец автосервиса вчера в 4:39
Новые правила техосмотра удивили водителей: один пункт решает всё

Новые правила техосмотра в 2025 году усложнили жизнь владельцам машин без катализатора. Разбираемся, при каких условиях ТО все же можно пройти.

Читать полностью » Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист вчера в 0:48
Раньше ездил на другой конец города за дешёвым топливом, теперь знаю секрет

Сэкономить на заправке реально, но не с помощью сомнительных присадок и "хаков". Моторист объяснил, какие решения дают выгоду без риска для авто.

Читать полностью » Неверный порядок действий на АЗС приводит к переливу топлива — автоэксперт вчера в 0:10
Перестал вставлять пистолет до оплаты — и вот почему это спасло мой кошелёк

Привычка вставлять пистолет в бак до оплаты иногда оборачивается неожиданным счётом на кассе. Моторист объяснил, где возникает риск и как его снизить.

Читать полностью » Слишком низкая цена и ошибки в упаковке считаются признаками фальсификата масла — Авто Mail 20.12.2025 в 23:12
Один параметр важнее логотипа: ошибка при выборе масла дорого обходится двигателю

Контрафакт моторных масел стал привычной проблемой: почему подделок стало больше и как выбрать оригинальный продукт, не переплачивая и не рискуя двигателем.

Читать полностью » Длительный прогрев на холостом ходу вредит мотору — автоэксперт 20.12.2025 в 19:31
Не прогреваю машину зимой: так экономлю время сейчас и готовлюсь к большим тратам

Отказ от прогрева двигателя зимой кажется безобидным, но со временем может обернуться серьёзным ремонтом. В автосервисе объяснили, где проходит опасная грань.

Читать полностью » Одеяло, тёплая одежда и пауэрбанк считаются обязательными предметами зимой в машине — автоэксперты 20.12.2025 в 15:42
Зимой проверяют не навыки, а подготовку: этого набора в машине не хватает большинству водителей

Зимняя поездка требует особой подготовки: какие вещи действительно нужно возить в машине в мороз, чтобы справиться с неожиданной остановкой и дождаться помощи.

Читать полностью »

Новости
Мир
Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Мир
Российскому контейнеровозу "Адлер" разрешили покинуть воды Швеции — SVT
Общество
Схема с перепродажей сертификатов в мессенджерах ведёт к уголовным рискам — МВД
Наука
Кофейная гуща удалила до 98 процентов свинца из воды – Университет Лафборо
Происшествия
В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ — СК
Россия
Россиян в 2026 году ждут изменения в налогах, госуслугах и правилах для предпринимателей — депутат Чаплин
Красота и здоровье
Россияне после гриппа А жалуются на резкое ухудшение зрения — База
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet