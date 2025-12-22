Техосмотр дорожает по всей стране: с 2026 года автомобилистов ждёт новый ценовой удар

Стоимость технического осмотра легковых автомобилей в России может заметно вырасти уже через год. Речь идёт не о точечных изменениях, а о почти повсеместной корректировке тарифов, которая затронет большинство регионов страны.

Рост тарифов с начала 2026 года

Согласно подсчётам издания, с 1 января 2026 года средняя стоимость техосмотра для легковых автомобилей увеличится на 9,7%. Изменения связаны с ежегодным пересмотром тарифов, который проводится по методике Федеральной антимонопольной службы. Документ определяет принципы расчёта, но не фиксирует конкретные суммы для регионов.

По правилам ФАС, субъекты Федерации должны утвердить новые тарифы до 20 декабря. При этом, как отмечается в материале, операторы техосмотра редко представляют собственные экономические обоснования.

Разброс цен по регионам

Наиболее высокой стоимость техосмотра окажется в Чукотском автономном округе — 5,4 тыс. рублей. Существенно ниже тарифы в крупных регионах: в Санкт-Петербурге услуга будет стоить 2032 рубля, в Амурской области — 1855 рублей. В Москве цена вырастет на 9,6% и достигнет 1295 рублей.

Минимальные значения зафиксированы в Новгородской и Волгоградской областях — по 1074 рубля.

Экономика техосмотра и риски рынка

Эксперты подчёркивают, что даже почти десятипроцентный рост цен не решает ключевых проблем отрасли. Главная из них — низкая загрузка пунктов технического осмотра. Сейчас процедура остаётся обязательной лишь для такси, грузовых автомобилей, автобусов, а также при перерегистрации машин старше четырёх лет.