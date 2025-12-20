Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:56

Одни регионы богатеют на глазах, другие — почти стоят: что скрывает средняя зарплата по стране

Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости

Самые высокие темпы увеличения средних зарплат зафиксированы в Камчатском крае. За год, по состоянию на сентябрь, жители региона стали получать в среднем на 38 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Это максимальный прирост среди всех субъектов страны. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Высокие показатели также отмечены в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В Чукотке средняя зарплата выросла на 28 тысяч рублей, в Магаданской области — на 26 тысяч. Эксперты связывают такие значения с отраслевой структурой экономики и традиционно высоким уровнем оплаты труда в северных регионах.

Регионы из первой десятки

В топ-5 по приросту номинальных зарплат вошёл Ненецкий автономный округ, где показатель увеличился на 25 тысяч рублей за 12 месяцев. Сопоставимый результат показали Москва и Забайкальский край — по 20 тысяч рублей прироста.

Чуть ниже в рейтинге расположились Сахалинская область с ростом на 19 тысяч рублей и Московская область, где прибавка составила 17 тысяч. Татарстан и Якутия прибавили по 15 тысяч рублей, а Еврейская автономная область заняла девятое место с увеличением на 14 тысяч.

Общероссийская динамика и методика расчёта

Десятку регионов с самым заметным ростом замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, где средние зарплаты выросли на 13 тысяч рублей. В целом по стране средний показатель увеличился на 12 тысяч рублей за год.

Оценка строится на среднемесячной начисленной зарплате работников организаций до вычета налогов и с учётом премий. В расчёты включены доходы всех сотрудников компаний региона, в том числе с очень высокими заработками. На фоне этих данных президент РФ Владимир Путин отметил общую тенденцию: "Рост реальных зарплат за год составит 4,5 процента"…

