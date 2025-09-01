Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:51

Собачье рычание: когда маленькие псы рычат как тигры, а гиганты — как котики

Биологи выяснили, как собаки используют рычание для распознавания размеров сородичей

Представьте: вы слышите рычание собаки, но не видите её. Можете ли вы угадать, большая она или маленькая? Оказывается, сами собаки это умеют!

Как провели эксперимент

Биологи из Венгрии и Австрии провели интересное исследование. Они записали рычание 12 собак в момент, когда у тех пытались отобрать вкусную косточку. Половина участников — маленькие собачки (до 52 см в холке), вторая половина — крупные псы (больше 60 см). Всё это на аудиозаписи, без запахов или визуальных подсказок.

Затем запись прослушали 96 собаки. На экране показывали изображения: собак реального размера, увеличенных или уменьшенных.

Что показали результаты

Собаки оказались настоящими экспертами! В 9 из 10 случаев они правильно определяли размер рычащего сородича, просто глядя на картинку. Это доказывает, что рычание несёт в себе информацию о величине животного.

Учёные пошли дальше: некоторым собакам показали кошек или даже геометрические фигуры с изменёнными пропорциями.

  • собаки дольше смотрели на изображения животных, чем на круги или треугольники.
  • когда звучало собачье рычание, а на экране появлялись кошки, активировалось правое полушарие мозга собак. Это реакция на несоответствие — ведь в природе такое сочетание не встречается.

