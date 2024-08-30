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Тонкости посадки: почему важно знать, с кем дружить кабачкам
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Гармоничное соседство: какие растения лучше сажать рядом с кабачками

Тонкости посадки: почему важно знать, с кем дружить кабачкам

Кабачки - довольно неприхотливые овощи, которые легко можно вырастить на своем участке. Однако их соседство с некоторыми растениями может нанести урон качеству и вкусу плодов. Поэтому важно знать, какие культуры не следует высаживать рядом с кабачками.

Почему нужно грамотно выбирать соседей для кабачков?

Кабачки могут обладать горьким привкусом, если они выросли по соседству с неподходящими культурами. Это связано с тем, что кабачки легко перепрививаются и скрещиваются с другими тыквенными овощами. В результате этого могут возникать неблагоприятные изменения в плодах.

Какие растения нельзя высаживать рядом с кабачками?

  • Огурцы. Это близкие родственники кабачков, поэтому они легко скрещиваются друг с другом. В итоге овощи могут приобрести горький привкус.
  • Патиссоны. Как и огурцы, патиссоны способны опылять кабачки, что также может привести к появлению горечи в плодах.
  • Тыквы. Несмотря на то, что тыквы и кабачки относятся к одному семейству, их лучше высаживать отдельно друг от друга. Кабачки могут перенять нежелательные вкусовые качества тыквы.
  • Кабачки разных сортов. Если посадить рядом несколько сортов кабачков, они также склонны к взаимному опылению, что отразится на вкусе плодов.

Что можно сажать рядом с кабачками?

Безопасными соседями для кабачков можно считать:

  • Бобовые культуры (фасоль, горох);
  • Зелёные культуры (укроп, петрушка, салат);
  • Зерновые (кукуруза, пшеница)- Пряные травы (базилик, мята, тмин).

Соблюдение правил соседства поможет вырастить вкусные и качественные кабачки. Высаживая овощи, нужно внимательно учитывать их совместимость, чтобы избежать нежелательных последствий.

Фото: flickr.com by flickr.com.

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