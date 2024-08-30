Гармоничное соседство: какие растения лучше сажать рядом с кабачками

Кабачки - довольно неприхотливые овощи, которые легко можно вырастить на своем участке. Однако их соседство с некоторыми растениями может нанести урон качеству и вкусу плодов. Поэтому важно знать, какие культуры не следует высаживать рядом с кабачками.
Почему нужно грамотно выбирать соседей для кабачков?
Кабачки могут обладать горьким привкусом, если они выросли по соседству с неподходящими культурами. Это связано с тем, что кабачки легко перепрививаются и скрещиваются с другими тыквенными овощами. В результате этого могут возникать неблагоприятные изменения в плодах.
Какие растения нельзя высаживать рядом с кабачками?
- Огурцы. Это близкие родственники кабачков, поэтому они легко скрещиваются друг с другом. В итоге овощи могут приобрести горький привкус.
- Патиссоны. Как и огурцы, патиссоны способны опылять кабачки, что также может привести к появлению горечи в плодах.
- Тыквы. Несмотря на то, что тыквы и кабачки относятся к одному семейству, их лучше высаживать отдельно друг от друга. Кабачки могут перенять нежелательные вкусовые качества тыквы.
- Кабачки разных сортов. Если посадить рядом несколько сортов кабачков, они также склонны к взаимному опылению, что отразится на вкусе плодов.
Что можно сажать рядом с кабачками?
Безопасными соседями для кабачков можно считать:
- Бобовые культуры (фасоль, горох);
- Зелёные культуры (укроп, петрушка, салат);
- Зерновые (кукуруза, пшеница)- Пряные травы (базилик, мята, тмин).
Соблюдение правил соседства поможет вырастить вкусные и качественные кабачки. Высаживая овощи, нужно внимательно учитывать их совместимость, чтобы избежать нежелательных последствий.
Фото: flickr.com by flickr.com.
Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре
Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта.
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам
Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.
Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.