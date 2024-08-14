Какие овощи могут расти в тени огорода: полезные советы

Названы овощи, которые можно выращивать в тени

Овощи, подходящие для выращивания в тени

Некоторые овощи хорошо растут даже в затененных местах. Например, различные виды салата, чеснока, лука и капусты, в том числе брокколи и кольраби, хорошо растут без прямых солнечных лучей.

Листовая зелень, такая как горчица, руккола, шпинат и щавель, хорошо себя чувствуют в тени, так как им не требуетс солнце. Такие корнеплоды, как репа, редис, картофель, свекла, морковь вполне комфортно выращиваются в затененных условиях.

Овощи, которые не следует выращивать в тени

Большинству овощей и фруктов требуется достаточное количество солнечного света для правильного роста и плодоношения. Поэтому высаживать картофель, томаты, перец, баклажаны, тыквы, кабачки на затененных участках нецелесообразно.

Эти овощи с трудом растут в тени, а также подвержены влиянию ветреных условий. Для оптимального роста им нужна нейтральная или слабощелочная почва.

Фото: commons.wikimedia.org/Krish Dulal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)