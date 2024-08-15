Волшебная подкормка для августовских томатов: как получить сахаристые и сочные плоды

Август - самый разгар сезона выращивания томатов. В это время уже созрело много плодов, но на кустах по-прежнему много завязей и зеленых помидоров. Чтобы они набрали максимальный вес, сочность и сахаристость, опытные дачники применяют особую подкормку. Чем именно нужно подкармливать томаты в августе?
Комплексное минеральное удобрениеОсновой для подкормки томатов в августе должно стать комплексное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия. Это позволит плодам нарастить вес, объем и содержание сахаров. Вносите такое удобрение под корень или распылите его по листьям 1-2 раза в месяц.
Сульфат калия
Кроме комплексного питания, томатам крайне важен повышенный уровень калия. Его лучше всего вносить в виде сульфата калия. Он насыщает плоды сахарами и улучшает их вкусовые качества. Вносите под куст 1 ст.л. сухого удобрения, разведенного в 10 л воды.
Древесная зола
Ещё один проверенный помощник в деле улучшения вкуса помидоров - древесная зола. Она содержит калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, которые напитывают плоды. Вносите ее под куст в сухом виде (1-2 ст.л.) или разведите в воде (1 ст.л. золы на 10 л воды).
Органические удобренияДля сладости и сочности томатов полезно вносить и органические подкормки. Можно применять настои крапивы, травяной чай, настой из куриного помета. Они обогащают почву витаминами и стимулируют развитие плодов.
Обращаем внимание, что любую подкормку томатов в августе лучше всего проводить в пасмурную погоду или под вечер, чтобы избежать ожогов листьев на солнце.
Фото: flickr.com by Mason Masteka.
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