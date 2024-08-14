От посева до сбора: пошаговая инструкция по выращиванию шпината на даче

Шпинат - универсальная овощная культура, обладающая множеством полезных свойств. Он легко выращивается как в теплице, так и в открытом грунте. Однако для получения хорошего урожая шпината в открытом грунте необходимо знать некоторые особенности его агротехники. Как правильно выращивать шпинат в саду или на огороде?

Выбор места и подготовка почвы

Шпинат хорошо растёт на хорошо освещенных, плодородных, слабокислых или нейтральных грядках. Для него подойдут участки, где ранее росли бобовые, тыквенные или другие овощные культуры.

Перед посадкой почву необходимо тщательно перекопать на глубину 20-25 см, внести перегной, компост или другие органические удобрения из расчета 3-4 кг/м2. Это обеспечит растения питательными веществами на протяжении всего сезона.

Сроки и способы посева

В открытом грунте шпинат можно высевать в 2-3 срока:

Ранний посев (начало-середина апреля). Для получения ранней продукции.

Основной посев (середина-конец мая). Для получения основного урожая.

Поздний посев (июль-август). Для получения осенней зелени.

Семена можно высевать рядовым или широкорядным способом. Оптимальная глубина заделки - 2-3 см, а расстояние между семенами - 5-8 см. После посева грядку необходимо хорошо полить.

Уход и подкормка

В период вегетации шпинат нуждается в регулярном поливе, особенно в сухую погоду. Перед началом формирования розетки листьев стоит подкормить растения комплексным минеральным удобрением.

Также важно своевременно рыхлить почву и удалять сорняки, чтобы не допустить иссушения грунта и конкуренции за питательные вещества.

Сбор урожая

Шпинат готов к сбору, когда его листья достигнут длины 15-20 см. Первую срезку можно проводить через 4-6 недель после всходов. При этом следует срезать нижние, самые крупные листья, оставляя молодую центральную розетку.

Повторные сборы можно осуществлять через 2-3 недели. Это позволит получать урожай непрерывно в течение всего сезона.

Фото: flickr.com by Peter Forster.