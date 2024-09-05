Красивое и пышное цветение: секреты выращивания петунии

Как вырастить петунии
Почва для петунии должна быть умеренно влажной, важно не допускать ее полного пересыхания. Полив следует производить в зависимости от сорта растения: от одного-двух раз в неделю до двух раз в день.
Через неделю или 10 дней после высадки рассаду следует подкормить азотосодержащим удобрением под корень, чтобы она быстрее окрепла. В жаркие летние дни поливайте петунии чаще, чтобы они не завяли.
Чтобы успешно выращивать петунии, нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, почва должна быть хорошо дренирована, чтобы вода не застаивалась у корней. Во-вторых, полив должен производиться регулярно, но умеренно.
Также имейте в виду, что петунии предпочитают солнечные места. Обеспечьте им достаточное количество света, чтобы они могли полноценно развиваться и цвести.
В период активного роста и цветения можно дополнительно подкормить растения специальными удобрениями для цветущих растений. Это поможет цветам оставаться здоровыми и радовать вас обильным цветением на протяжении всего сезона.
Как правильно обрезать петунии
Чтобы правильно обрезать петунии, начните с обрезки каждого стебля на 10-15 см от верхушки, делая надрезы на уровне здоровых и крепких боковых побегов.
Затем удаляют все отцветшие соцветия и засохшие цветы, что стимулирует образование новых бутонов. Также немного укорачивайте более тонкие и слабые побеги, чтобы растение могло лучше развиваться и цвести.
Фото: commons.wikimedia.org/Cephas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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