Перец на скорость: 5 умных приёмов, чтобы получить ранний и богатый урожай

Выращивание сладкого и острого перца - любимое занятие многих огородников. Однако бывает, что эти овощи долго не хотят наливаться соком и приобретать характерную окраску. Опытные дачники знают несколько хитрых приёмов, которые помогают ускорить созревание перца. Давайте рассмотрим самые действенные из них.
Обрезка листьев
Один из простых способов ускорить созревание перца - регулярно обрывать нижние и самые крупные листья. Это позволит направить питание растения в плоды, а не на рост листвы. Однако не стоит увлекаться и обрывать более половины листьев, чтобы не навредить развитию перца.
Формирование куста
Ещё один проверенный способ - формирование перца в один или два стебля. Это позволит направить все силы растения на образование и созревание плодов, а не на многочисленные побеги. Для этого регулярно удаляйте все лишние боковые ростки.
Подкормка калием
Повышенное содержание калия в почве способствует более быстрому накоплению окраски и сахаров в плодах перца. Для этого можно использовать древесную золу, комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием калия либо сульфат калия.
Повышение температуры
Перец очень любит тепло, поэтому повышение температуры воздуха и почвы вокруг растений также ускорит их созревание. Можно укрывать куст агроволокном или пленкой, ставить вокруг емкости с водой либо размещать растения ближе к стенке теплицы.
Уменьшение полива
Умеренная засуха, наоборот, способствует более быстрому накоплению сахаров и окраски в плодах. Поэтому за несколько недель до сбора урожая постепенно снижайте полив перца, не допуская при этом завядания растений.
Эти несложные приемы помогут вам значительно ускорить созревание перца и получить более ранний и обильный урожай. Используйте их вместе или по отдельности, и ваш перец будет радовать вас своим великолепным вкусом на протяжении всего сезона.
Фото: Epp.
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