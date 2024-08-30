Выращивание сирени из семян: реально ли это и что для этого нужно?

Размножение сирени семенным способом: все за и против

Многие садоводы-любители мечтают вырастить сирень самостоятельно из семян. И это вполне реально, хотя и требует определённых знаний и усилий. Рассмотрим подробнее, как вырастить сирень из семян в домашних условиях.

Особенности размножения сирени семенами

Размножение сирени семенами - довольно кропотливый процесс, в отличие от вегетативного размножения черенками или отводками. Семена сирени имеют довольно низкую всхожесть, а сами растения, выращенные таким способом, поздно зацветают и могут отличаться от материнского куста.

Поэтому семенной способ размножения применяется, в основном, для получения новых сортов и декоративных форм сирени. Если же цель - вырастить обычный куст сирени, то лучше использовать вегетативное размножение.

Сбор и подготовка семян сирени

Семена для посева надо собирать в период с июля по сентябрь, когда коробочки с семенами станут коричневыми и начнут раскрываться. Их следует высушить в тени в хорошо проветриваемом помещении.

Перед посевом семена сирени рекомендуется обработать раствором марганцовки или другим фунгицидным препаратом, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Выращивание сирени из семян

Высевать семена сирени можно как осенью, так и весной. Оптимальное время посева - сентябрь-октябрь. Семена высевают в подготовленные ящики или грядки с лёгкой, хорошо дренированной почвой.

Важно держать посевы в прохладном месте при температуре 5-10°C. Всходы появляются через 3-4 недели, а к следующей весне сеянцы достигают высоты 10-15 см.

Затем их аккуратно пикируют в отдельные ёмкости и дальше ухаживают, как за обычными саженцами сирени. Сажать сеянцы в открытый грунт можно только на 2-3 год.

Так что вырастить сирень из семян вполне реально, но процесс этот требует терпения и ухода. Зато вы получите уникальные растения, которых больше ни у кого нет.

Фото: Kor!An (Андрей Корзун).