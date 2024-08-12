Как вырастить жасмин: избегайте этих ошибок, чтобы кустарник стал украшением сада

Как вырастить жасмин

Для выращивания жасмина выбирайте хорошо дренированную и влажную почву. Выращивайте кустарник на солнечном месте в саду.

Летом подкармливайте жасмин удобрением, богатым калием. Делается это примерно раз в неделю. Осенью растение нужно замульчировать листовым перегноем или компостом, чтобы куст сохранил тепло и питательные вещества.

После того как цветение закончится, обрежьте ветки жасмина. Некоторые сорта жасмина предпочитают более тенистые места или выращивание в горшках.

Как ухаживать за жасмином в конце лета

После цветения обрежьте ветки с куста, чтобы придать ему аккуратную форму и освободить пространство вокруг растения. Также важно при необходимости подвязать к опорам новые побеги.

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