Секреты посева газона, благодаря которым ваша трава станет самой зелёной

Создание красивого, ровного и сочно-зелёного газона - мечта многих садоводов. Чтобы достичь этого, очень важно правильно выполнить весь процесс посева газонной травы. Только тогда вы сможете наслаждаться шикарным изумрудным ковром на своем участке.

Подготовка участка

Залог успешного посева - это предварительная подготовка почвы. Необходимо тщательно вскопать и разрыхлить грунт, удалить все сорняки, камни и корни. Затем участок следует выровнять, убрав ямки и бугорки.

Важно также провести внесение удобрений - это обогатит почву необходимыми для роста травы питательными веществами. Подойдут как минеральные комплексы, так и органические удобрения, например, перегной. Их нужно равномерно распределить по всей площади.

Выбор семян

При покупке семян газонной травы отдавайте предпочтение качественным, проверенным сортам. Они должны быть свежими и иметь высокую всхожесть. Хороший вариант - смесь различных злаковых трав, которая обеспечит густой, равномерный и долговечный газон.

Обратите внимание на то, что семена должны быть предназначены для вашего региона и климатических условий. Это гарантирует, что газон будет хорошо расти и развиваться.

Посев и уход

Оптимальное время для посева газонной травы - ранняя весна (апрель-май) или поздняя осень (сентябрь-октябрь). В эти периоды создаются наилучшие условия для прорастания и укоренения травы.

Равномерно распределите семена по всей площади участка - на 1 кв.м требуется 20-30 г смеси. Закройте семена слоем грунта толщиной не более 1 см, слегка утрамбуйте.

Поливайте посеянный газон регулярно, но понемногу - примерно 1 раз в 3-4 дня. Следите, чтобы почва всегда была влажной, но не переувлажненной.

Первое скашивание проводите, когда трава достигнет высоты 8-10 см. Не стригите её слишком коротко - оставляйте 5-6 см высоты. В дальнейшем подстригайте газон по мере отрастания, не давая траве перерастать.

Фото: Ubaid kareem.