Дополните свой сад этим прекрасным цветком: секреты выращивания циннии

Как вырастить циннии
Цинния — красивое и яркое растение, которое легко вырастить из семян. Чтобы получить здоровую рассаду, семена замачивают в конце февраля или начале марта.
Для посева можно использовать специальные рассадные емкости, которые заполняются питательной и рыхлой почвенной смесью. Семена распределяют на расстоянии около 3 см друг от друга, присыпают тонким слоем гунта и накрывают пленкой для создания парникового эффекта.
К посеву цинний рекомендуется приступать в конце марта или начале апреля. Семена следует сажать на глубину около 1 см, чтобы обеспечить здоровый и сильный рост рассады. После того как появятся всходы, пленку можно снять, а рассаду поместить в светлое место.
Как ухаживать за циннией
Уход за циннией не требует больших усилий. Чтобы растение хорошо росло и радовало вас своими яркими цветами, необходимо регулярно пропалывать грядки, удалять сорняки и рыхлить почву.
Поливать циннии нужно обильно, особенно в жаркую погоду, но важно поливать растение под корень, чтобы избежать попадания влаги на бутоны и листья, что может привести к их загниванию.
Циннии предпочитают солнечные места и плодородную почву. Также важно подкармливать растения удобрениями, особенно в период активного роста и цветения. Для этого можно использовать комплексные минеральные удобрения или органические удобрения.
Если вы хотите продлить период цветения цинний, регулярно удаляйте отцветшие цветы. Это стимулирует растение к образованию новых бутонов и продлевает его декоративность.
Также стоит помнить, что циннии чувствительны к заморозкам, поэтому высаживать рассаду в открытый грунт следует только после того, как минует угроза ночных заморозков.
Фото: flickr.com/Marcus Quigmire (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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