Советы опытных садоводов: как правильно выращивать гвоздику

Как вырастить гвоздику

Гвоздики предпочитают обилие солнечного света и хорошо дренированную почву. Если эти растения находятся в тени зданий или больших деревьев, или выращиваются в горшках в помещении, их цветение будет менее пышным или вовсе прекратится.

При посадке обязательно добавьте в почву торф и песок. Затем хорошо полейте участок и накройте пленкой на двое суток. Рассаду высаживают по схеме 30×40 сантиметров, не разделяя их.

Как ухаживать за гвоздиками

Паутинные клещи часто селятся на гвоздиках, убегая от других растений. Важно обработать растение от вредителей специальными средствами. Поливайте растение умеренно и строго под корень только после полного просыхания верхнего слоя почвы. В засушливое время полезно совмещать полив с опрыскиванием стеблей и листьев. В период бутонизации и цветения увеличьте полив растения.

Обрезка гвоздик способствует лучшей циркуляции воздуха и повышает жизнеспособность растения, снижая риск заболеваний и стимулируя повторное цветение.

Садовые гвоздики обычно размножают посевом весной, что является идеальным временем для проращивания.

Фото: flickr.com/Thomas Tolkien (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)