Какое место идеально подходит для выращивания абрикоса: советы садоводам

Какое место выбрать для выращивания абрикосового дерева

Перед посадкой важно определиться с местом. Выберите солнечное место в саду для выращивания абрикосового дерева, так как оно любит тепло и много света.

Кроме того, почва должна быть достаточно питательной и рыхлой для нормального развития и роста растения. Недостаточное освещение ухудшит урожай плодов.

Как вырастить абрикосы

Сажайте дерево в октябре, до наступления заморозков. Перекопайте место посадки и сделайте яму для дерева. Положите слой компоста, золы, песка и травы, чтобы улучшить питательную ценность почвы.

Присыпьте почвой и накройте сверху почву мульчей из травы, сена или еловых лап. Это защищает растение от перепадов температур и птиц.

Не сажайте рядом с абрикосом другие растения и деревья. Они будут вместе соревноваться за ресурсы и затенять друг друга короной. Это ухудшит рост и плодоношение абрикосового дерева. Кроме того, абрикосовое дерево выделяет в почву вокруг себя токсичные вещества для других видов растений.

Фото: pixabay.com/Manseok Kim (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)