Какое место идеально подходит для выращивания абрикоса: советы садоводам

Какое место выбрать для выращивания абрикосового дерева
Перед посадкой важно определиться с местом. Выберите солнечное место в саду для выращивания абрикосового дерева, так как оно любит тепло и много света.
Кроме того, почва должна быть достаточно питательной и рыхлой для нормального развития и роста растения. Недостаточное освещение ухудшит урожай плодов.
Как вырастить абрикосы
Сажайте дерево в октябре, до наступления заморозков. Перекопайте место посадки и сделайте яму для дерева. Положите слой компоста, золы, песка и травы, чтобы улучшить питательную ценность почвы.
Присыпьте почвой и накройте сверху почву мульчей из травы, сена или еловых лап. Это защищает растение от перепадов температур и птиц.
Не сажайте рядом с абрикосом другие растения и деревья. Они будут вместе соревноваться за ресурсы и затенять друг друга короной. Это ухудшит рост и плодоношение абрикосового дерева. Кроме того, абрикосовое дерево выделяет в почву вокруг себя токсичные вещества для других видов растений.
Фото: pixabay.com/Manseok Kim (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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