Шпинат вырастет сам, если знать этот секрет опытных дачников

Шпинат — одна из самых полезных и удобных в выращивании зелёных культур. Его нежные мясистые листья легко использовать в салатах, супах и гарнирах, а получить урожай на грядке может даже начинающий дачник. Главное — правильно подобрать время посадки и обеспечить растению подходящие условия.

Когда лучше сеять шпинат

Эта культура относится к растениям короткого светового дня. Наибольшие урожаи шпината удаётся собрать весной и осенью, когда солнце не такое агрессивное. Посев в сентябре позволяет получить свежую зелень уже ранней весной, а весной посеянный шпинат даёт вкусные листья в начале лета. Летом же при длинном световом дне он часто стрелкуется и быстро теряет вкусовые качества.

Подготовка почвы

Шпинат предпочитает плодородную, рыхлую землю. Если участок тяжёлый, лучше заранее внести перегной или компост — около 5-6 кг на квадратный метр. Также можно добавить аммиачную селитру (15 г на "квадрат"). На песчаных почвах шпинат чувствует себя не хуже, но здесь особенно важны регулярные поливы и удобрения, иначе урожай будет скромным.

Влага — главный фактор успеха

Недостаток воды для шпината критичен. При пересыхании почвы растение уходит в стрелку, а листья становятся жёсткими и горьковатыми. Чтобы сохранить нежность зелени, нужно поддерживать постоянную влажность грядки. Особенно важен полив в период активного роста розеток.

Подкормка

Для шпината подходят только азотные удобрения, которые стимулируют образование зелёной массы. Небольшая доза мочевины ускоряет рост и делает листья ярко-зелёными. При этом калий и фосфор растение получает самостоятельно, если почва была хорошо подготовлена перед посадкой.

Зачем нужно прореживание

После появления всходов шпинату требуется пространство. Если ростки будут расти слишком густо, листья станут мелкими и слабыми. Поэтому обязательно проводят прореживание: между кустиками оставляют 8-10 см, а между рядами — около 20-25 см. Благодаря этому шпинат формирует крепкие розетки и даёт крупные листья, удобные для сбора.

Шпинат не требует сложного ухода, но чувствителен к почве и влаге. При правильной подготовке участка и соблюдении режима полива можно собирать свежую и нежную зелень практически весь сезон.

Три интересных факта