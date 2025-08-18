Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:56

Малина не терпит засухи: как создать идеальный баланс влаги для сочных ягод

Малина будет плодоносить как сумасшедшая: секрет агронома Туманова

Многие садоводы сталкиваются с трудностями при выращивании малины, сталкиваясь с тем, что эта культура, несмотря на все усилия, зачастую не приживается на участке. В статье агроном Андрей Туманов поделился своими знаниями и опытом, рассказав, как вырастить вкусные и полезные ягоды малины, избегая распространенных ошибок и учитывая особенности этой капризной культуры.

Андрей Туманов рекомендует начинать с выбора нескольких сортов обычной малины, что является ключевым шагом на пути к успешному выращиванию. По его словам, из пяти посаженных кустов разных сортов обычно приживается лишь один, наиболее подходящий к конкретным условиям вашего участка. Этот подход позволяет выявить наиболее устойчивый и адаптированный сорт.

После того, как вы выявили наиболее подходящий сорт, рекомендуется приобрести еще несколько таких же кустов и сформировать полноценный малинник, что обеспечит более обильный урожай и упростит уход за растениями.

Ремонтантные сорта: особенности и уход

После приобретения опыта в выращивании обычной малины можно пробовать выращивать и ремонтантные сорта, или те, что плодоносят дважды за сезон, что значительно увеличивает время сбора урожая.

Важно помнить, что уход за обычной и ремонтантной малиной существенно отличается, поэтому их следует сажать на расстоянии друг от друга, чтобы избежать путаницы и упростить уход за растениями.

Агроном предостерег от распространенной ошибки — окапывания кустов малины. Он пояснил, что у малины поверхностная корневая система, и при окапывании корни можно повредить лопатой, что приведет к гибели значительной части растения. Это является одной из наиболее распространенных ошибок, совершаемых садоводами.

Оптимальные условия: дренаж, солнце и влага

Для успешного выращивания малины важны хороший дренаж и солнечное место. Она не любит сухую почву, но и проливные дожди могут стать для нее губительными, поэтому необходимо обеспечить баланс влажности и освещения.

В заключение специалист посоветовал начинающим садоводам сосредоточиться на выращивании обычной малины, как более неприхотливой и простой в уходе культуре, что упрощает процесс и снижает вероятность неудач.

Интересные факты о малине:

  • Малина содержит много витамина С, антиоксидантов и клетчатки.
  • Малина может расти как в дикой природе, так и в садах.
  • Существует множество различных сортов малины, отличающихся по цвету, размеру и вкусу.
  • Листья малины используются в народной медицине для лечения различных заболеваний.

Следуя советам агронома Андрея Туманова, вы сможете успешно вырастить вкусную и полезную малину на своем участке, избегая распространенных ошибок и наслаждаясь богатым урожаем. Правильный выбор сортов, учет особенностей культуры и надлежащий уход — залог успеха.

