Как черенки орегано наполнят вашу кухню свежестью: недостаточно знать, нужно попробовать

Орегано (душица обыкновенная, Origanum vulgare) — одна из тех трав, которая одинаково хороша и в сушёном, и в свежем виде. Однако повара отмечают: у свежего орегано вкус мягче и тоньше, тогда как сушёная приправа при излишнем использовании способна перебить аромат блюда. При этом нет необходимости постоянно покупать сушёные специи — растение легко выращивается дома и может давать бесконечный урожай благодаря простому способу размножения черенками.

Эксперты советуют, если покупать новые кустики для последующего разведения, выбирать именно греческий сорт орегано. Он отличается ярким кулинарным вкусом и неприхотлив в уходе: предпочитает солнечные места и рыхлую почву с хорошим дренажом. Кустарники обычно достигают около 90 см в высоту и до 60 см в ширину, редко страдают от болезней или вредителей.

Садоводы подчёркивают: если орегано выращивают ради использования на кухне, лучше всего срезать побеги до цветения. В этот период растение активно наращивает новые листья. После появления бутонов рост замедляется, а аромат зелени становится слабее. Срезанные веточки можно высушить для будущего применения или сразу использовать в еде. Кроме того, такие побеги идеально подходят для черенкования.

Размножение орегано черенками

По словам огородников, выращивание душицы из черенков имеет ряд преимуществ перед посевом семян. Во-первых, это быстрее: новое растение развивается активнее. Во-вторых, сохраняется вкус и аромат исходного кустика, так как растения получаются генетически идентичными.

Чтобы получить черенок, рекомендуется срезать здоровый побег длиной от 5 до 15 см чуть ниже листового узла — места, где крепятся листья. Нижние листья убирают примерно наполовину, оставляя лишь верхние. Побег можно укоренить в стакане воды или в небольшом горшке со специальным субстратом. Как только появляются корни, растение готово к пересадке. Если черенок укореняется в земле, проверить наличие корневой системы можно лёгким подтягиванием: если чувствуется сопротивление, значит, корни сформировались.

Для ускорения процесса некоторые садоводы рекомендуют обработать срез корнеобразующим препаратом или натуральной альтернативой вроде молотой корицы, хотя это и не является обязательным условием. Черенки лучше держать во влажной среде: для этого горшок прикрывают плёнкой, не позволяя ей касаться побега, и ставят в тёплое, затенённое место.

После появления корней орегано можно пересаживать. Для комнатного выращивания подойдёт солнечный подоконник, особенно окна, выходящие на юг. В качестве грунта используют готовую смесь или делают её самостоятельно, соединяя равные части земли, перлита и торфа. Полив проводят тогда, когда верхний слой почвы (около 2,5 см) подсыхает. В открытом грунте душица предпочитает слабощёлочную рыхлую почву и солнечные участки.