сморчки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:33

Союз, без которого гриб не родится: что скрывает корень дерева

Симбиоз с деревьями делает невозможным выращивание боровиков и лисичек в огороде

Грибы всегда манили своей загадочностью: одни появляются в лесу буквально за ночь, другие прячутся под опавшей листвой, а третьи невозможно найти без специальных знаний. Неудивительно, что многие садоводы задумываются: а можно ли "поселить" лесные грибы у себя на участке, просто разбрасывая найденные экземпляры по саду? Кажется, идея проста, но на деле всё намного сложнее.

Как на самом деле размножаются грибы

Привычный нам гриб с ножкой и шляпкой — это только плодовое тело, или спорофор. Его основная задача — образование и распространение спор. Эти микроскопические частицы уносятся ветром или переносятся животными, оседают в почве и при удачном стечении обстоятельств дают начало мицелию — тонкой подземной сети нитей.

У грибов есть два способа размножения: половой и бесполый.

  • При половом размножении для образования нового мицелия должны встретиться споры с разной полярностью, условно "+" и "-".
  • При бесполом способе появляются особые споры — конидии, которые прорастают без "партнёра", но не обеспечивают генетического разнообразия.

Эта двойная стратегия позволяет грибам выживать в самых разных условиях, хотя сама по себе далеко не гарантирует их появления на новом месте.

Почему лесные грибы не приживаются в саду

Главная трудность в том, что большинство привычных нам съедобных грибов — боровики, лисички, подосиновики — микоризные. Они способны плодоносить только в союзе с определёнными деревьями. Например, белый гриб выбирает дуб или сосну, а лисички чувствуют себя хорошо рядом с берёзами.

Мицелий гриба оплетает или даже проникает в корни дерева, увеличивая их способность поглощать влагу и минеральные вещества. Взамен гриб получает от растения сахара, необходимые ему для жизни. Без такого партнёрства спорофоры просто не появятся. Именно поэтому, бросив грибные кусочки на газон, можно рассчитывать лишь на то, что они перегниют и станут органическим удобрением.

Симбиоз как основа плодоношения

Микоризация бывает двух основных типов.

  1. Эндомикориза — когда гриб проникает внутрь клеток корня. Этот вариант встречается у большинства растений, но такие грибы не образуют привычных плодовых тел.
  2. Эктомикориза — гриб создаёт оболочку вокруг корней дерева. Именно к этому типу относятся лесные деликатесы: белые грибы, трюфели, рыжики.

Без дерева-спутника их жизненный цикл просто невозможен. Поэтому леса иногда называют "микоризными сетями", ведь именно через грибы деревья обмениваются питательными веществами и даже сигналами.

Контролируемое выращивание

Частично эту задачу удалось обойти с трюфелями. Сегодня в продаже можно встретить саженцы дубов или фундука, искусственно заражённые нужным мицелием. Такой "тандем" через несколько лет способен приносить урожай. Подобные эксперименты проводят и с другими видами, но стабильных результатов пока немного.

Впрочем, это не значит, что вы не сможете радоваться собственным грибным грядкам. Просто выбирать стоит не микоризные, а сапрофитные виды — те, что живут на мёртвой органике.

Какие грибы реально вырастить в саду

В домашних условиях и на даче хорошо удаются вешенки, шампиньоны, шиитаке. Эти виды питаются древесиной, соломой, компостом, поэтому не нуждаются в деревьях-партнёрах. Их выращивают на специальных блоках из мицелия или в субстратах, которые легко найти в продаже.

Такое грибоводство не требует особых условий, а урожай можно получить уже через несколько недель. К тому же выращивание сапрофитных грибов полезно для почвы: остатки субстрата после плодоношения становятся отличным органическим удобрением.

Разбрасывать собранные в лесу грибы по саду — занятие скорее символическое, чем практичное. Для появления настоящих грибных урожаев необходимы долгие годы и присутствие деревьев-"спутников". Но если мечта о домашних грибах велика, можно попробовать выращивать сапрофитные виды, которые с удовольствием приживутся на дачном участке.

