20 ароматных плодов против безвкусных магазинных — что даёт домашнее дерево

Вырастить мандариновое дерево дома действительно возможно, но это задача не для ленивых садоводов. Цитрусовые в условиях квартиры капризны, и чтобы увидеть первые плоды, потребуется не только терпение, но и вложения.

Сколько ждать урожая

"У домашних растений первые плоды могут появиться только через три-пять лет", — отметила директор агрокомпании Елена Федянина-Степанова.

При этом не каждый отросток способен выдержать такой срок в условиях квартиры. Главная причина — нехватка тепла и света. Без дополнительного ухода дерево может зачахнуть еще до начала плодоношения.

Где лучше выращивать мандарин

Для цитрусовых в средней полосе России важно создать особые условия. Оптимальный вариант — отдельная оранжерея или утепленная лоджия. В обычной комнате при стандартной температуре зимой дерево впадает в анабиоз: процессы замедляются, хотя растение продолжает жить.

Чтобы мандарин чувствовал себя комфортно, ему необходимы:

яркое освещение не менее 10-12 часов в сутки;

температура воздуха не ниже +15 °C;

регулярный полив мягкой водой;

опрыскивание кроны для поддержания влажности.

Урожай и вкусовые качества

Домашний мандарин вряд ли обеспечит полную корзину фруктов. С одного дерева удается собрать не более 20 плодов за сезон. Но у них есть весомое преимущество: они созревают на ветке, а значит, получаются спелыми, сочными и ароматными.

Для сравнения: привозные мандарины снимают еще зелеными, чтобы они успели доехать до потребителей. В итоге вкус у них менее насыщенный, а дозревания практически не происходит.

Сколько стоит вырастить мандарин

Цены на посадочный материал сильно различаются:

годовалый саженец обойдется примерно в 600 рублей;

подросшее дерево стоит дороже;

взрослое растение с плодами может достигать цены до 80 тысяч рублей.

То есть удовольствие не из дешевых, особенно если хочется сразу получить декоративное дерево с урожаем.

Плюсы и минусы выращивания мандаринов дома

Плюсы Минусы Сочные и натуральные плоды Первые урожаи только через 3-5 лет Декоративность и аромат в доме Высокая стоимость саженцев и ухода Возможность создать мини-оранжерею Требуются тепло, свет и пространство

Советы шаг за шагом

Выберите сорт — ориентируйтесь на карликовые или комнатные виды. Купите саженец в питомнике или специализированном магазине. Подготовьте емкость с дренажом и рыхлым субстратом. Разместите растение в светлом месте, при необходимости используйте фитолампы. Регулярно поливайте мягкой водой и опрыскивайте листья. Подкармливайте удобрениями для цитрусовых каждые 2-3 недели. Следите за влажностью воздуха и защищайте дерево от сквозняков.

Мифы и правда

Миф: мандарины можно выращивать как обычное комнатное растение.

Правда: им требуется оранжерея или утепленная лоджия с дополнительным освещением.

Миф: мандарины можно выращивать как обычное комнатное растение.

Правда: урожай ограничен 15-20 плодами в сезон.

Миф: дерево будет плодоносить ежегодно и обильно.

Правда: такие деревца редко плодоносят и чаще служат декоративным элементом.

FAQ

Какой сорт мандарина лучше для квартиры?

Карликовые сорта — клементины, мандарины Уншиу или декоративные гибриды.

Можно ли вырастить мандарин из косточки?

Да, но это скорее декоративное растение. Для плодоношения лучше покупать саженец.

Нужен ли мандарину зимний отдых?

Да, при пониженной температуре (+12…+15 °C) он отдыхает, но не погибает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выращивать мандарин на северном окне.

Последствие: дефицит света и слабый рост.

Альтернатива: использовать фитолампы или перенести на южную сторону.

Ошибка: выращивать мандарин на северном окне.

Последствие: загнивание корней.

Альтернатива: поливать умеренно и проверять влажность почвы.

Ошибка: переливать растение.

Последствие: разочарование.

Альтернатива: запастись терпением — первые плоды появятся через 3-5 лет.

А что если…

А что если нет возможности оборудовать оранжерею? Тогда можно ограничиться декоративными сортами цитрусовых. Они украсят интерьер, будут источать приятный аромат, но плодов дадут немного или вовсе не принесут.

Интересные факты: