Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кресс-салат
Кресс-салат
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:19

Забудьте про магазины: этот способ выращивания салата на подоконнике удивит даже опытных огородников

Салатная перезагрузка: выращиваем зелень из магазинного горшка и получаем урожай

После завершения сезона огородов многие задаются вопросом, как обеспечить себя свежей зеленью в течение зимы. Эксперты раскрыли секреты выращивания листового салата на подоконнике, который станет источником витаминов до самой весны.

Возможность выращивать зелень в домашних условиях позволяет получать свежие витамины круглый год, независимо от погодных условий.

"Заземлить" дома можно листовой салат, который продается в магазинах в горшочках. Это отличный вариант для начала домашнего огородничества.

У него есть корневая система, которая позволяет сохранить свежесть и продлить время хранения. Это делает его удобным для выращивания.

Продолжительность жизни: многократная срезка

А после срезки зелени через некоторое время вырастут новые листья, что обеспечивает постоянный источник свежей зелени.

Для посадки салата не имеет значения, какое время года, так как температура вне жилища его не будет касаться. Это делает процесс выращивания простым и доступным.

У пучка из магазина следует обрезать все листочки на высоте одного-двух сантиметров от грунта. Затем нужно аккуратно освободить корневую систему от горшочка, чтобы подготовить к пересадке.

Замачивание корней: для стимуляции роста

После освобождения корневую систему отправьте в миску с отстоянной водой комнатной температуры. Это поможет стимулировать рост новых листьев.

В таком положении необходимо дождаться появления новых листиков. Это необходимо для успешной посадки.

Когда новые листики достигнут четырех-пяти сантиметров в высоту, салат пора сажать в новый горшок, предварительно наполненный универсальным грунтом.

Уход за домашней зеленью не сложный. Это делает процесс выращивания доступным для каждого.

Салат нужно поливать раз в два дня, чтобы поддерживать необходимую влажность.

Необходимо постоянно опрыскивать листья, чтобы обеспечить им достаточную влажность воздуха.

Даже подкармливать его не обязательно, растение и так "угостит" вас витаминами. Это делает процесс выращивания еще проще.

Интересные факты о салате:

Салат — один из самых древних культивируемых овощей, его выращивали еще в Древнем Египте.
Существует множество сортов салата, отличающихся по форме, цвету и вкусу.
Салат богат витаминами, минералами и антиоксидантами.
Салат можно выращивать круглый год, используя различные методы, включая выращивание на подоконнике.

Выращивание листового салата на подоконнике — это простой и эффективный способ обеспечить себя свежей зеленью и витаминами в течение всей зимы. Следуя простым рекомендациям, можно создать свой мини-огород прямо в квартире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Декоративные кустарники для осеннего сада: бересклет и снежноягодник сегодня в 8:19

Секрет неувядающего сада: три кустарника с огненной листвой, которые справятся с любой непогодой

Агератум, астры, хризантемы и декоративные кустарники украсят ваш сад до первых морозов. Узнайте, какие растения цветут до декабря, не боятся холода и становятся ярким акцентом осеннего ландшафта.

Читать полностью » Почему зола от угля и кошачий помёт не должны попадать в компостную кучу — объяснение биолога сегодня в 7:41

Этот кухонный отход превратит компост в яд для растений — проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

Узнайте, какие популярные кухонные отходы и бытовые материалы превращают компост в опасное удобрение. Цитрусовые корки, мясо, глянцевая бумага и зола от угля — почему их нельзя добавлять? Советы биологов для идеального урожая.

Читать полностью » 5 ошибок обрезки: что происходит с деревьями после топпинга сегодня в 7:38

Не топпируйте ваши деревья: 4 серьезные ошибки, которые могут стоить здоровья растений

Топпинг деревьев кажется простым решением, но на самом деле он наносит непоправимый вред. Узнайте, как правильно ухаживать за кронами деревьев!

Читать полностью » Октябрь — ноябрь: золотое окно для подготовки газона к зиме — когда косить и чем удобрять сегодня в 7:11

Не коси на автопилоте: когда последний раз трогать газонокосилку, чтобы весной трава взошла ковром

Эксперты раскрыли правила последней стрижки газона осенью: оптимальные сроки (октябрь-ноябрь), критическая высота 7 см, удаление травы для профилактики плесени и обязательная аэрация с подкормкой.

Читать полностью » Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля сегодня в 6:41

Перегной и зола против любых удобрений: рецепт идеальной лунки для картофеля

Эксперты раскрыли главные ошибки при посадке картофеля: яичная скорлупа, опилки и свежая органика губят урожай. Узнайте, чем заменить вредные добавки для здоровых клубней.

Читать полностью » Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе сегодня в 6:40

Как кора в саду превращает растения в крепышей — неужели всего за несколько недель

Откройте для себя, как мульчирование корой меняет здоровье вашего сада, влияет на почву и удерживает влагу. Узнайте все тайны этого удивительного метода!

Читать полностью » Корневые барьеры и обрезка: как остановить малину на участке сегодня в 6:11

Не дайте ягоднику захватить участок: трюк с металлом и ножницами, о котором молчат дачники

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла 4 метода контроля малины: корневые барьеры глубиной 60 см, обрезка побегов, мульчирование и 30-см ряды. Как остановить захват участка и повысить урожайность ягод.

Читать полностью » Как приготовить безопасный гербицид из мыла, масла и буры — пошаговая инструкция сегодня в 5:41

Гербицид из кухонных ингредиентов: как обычная бура и калий уничтожат сорняки на пять лет

Эффективный домашний гербицид из мыла, масла, буры и хлористого калия уничтожает сорняки за 3 дня и работает до 5 сезонов. Безопасен для растений, превращаясь в калийное удобрение. Рецепт и меры предосторожности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача
Дом

Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника
Садоводство

Экоудобрение из картофельной кожуры повышает урожайность огурцов
Садоводство

Палисадник в Адыгее можно обустроить без затрат: советы садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru