Секрет японского долголетия: как вырастить гуми в своём саду и наслаждаться уникальным вкусом

Годжи и гуми — это не просто экзотические ягоды, а настоящие суперфуды, которые всё чаще находят место в российских садах. Они удивляют своим вкусом, приносят пользу для здоровья и при правильном уходе отлично растут даже в средней полосе.

Годжи: китайский "эликсир долголетия"

Годжи, известный также как дереза обыкновенная, отличается неприхотливостью и способностью выдерживать морозы до -25 °C. Для посадки лучше выбирать сорта "Лафа" или "Новый большой", специально адаптированные к холодному климату.

Высаживать кусты рекомендуется весной, когда почва прогреется минимум до +10 °C. Для посадочной ямы размером 40x40 см готовят смесь садовой земли, песка и компоста (в соотношении 2:1:1). Саженец заглубляют на 5-7 см, что стимулирует образование боковых корней.

Поливать растение нужно раз в две недели, но обильно — годжи хоть и засухоустойчив, предпочитает глубокое увлажнение. В первый сезон все бутоны удаляют, чтобы куст направил силы на развитие. Осенью обрезают старые побеги, оставляя 3-4 молодых.

Плоды созревают в августе-сентябре. Ягоды собирают в перчатках из-за колючек, сушат в тени или замораживают. В рационе годжи укрепляют иммунитет, поддерживают зрение и подходят для приготовления чаёв, смузи и каш.

Гуми: японское чудо с ароматом вишни

Гуми, или лох многоцветковый, впечатляет серебристыми листьями и ярко-красными ягодами. Куст морозостоек, но не переносит застоя влаги, поэтому лучше растёт на склонах и возвышенностях.

При посадке в почву добавляют доломитовую муку (около 200 г на яму), так как гуми предпочитает слабощёлочные условия. Приствольный круг мульчируют корой или опилками для сохранения влаги и защиты от перегрева.

Подкармливают кустарник весной настоем куриного помёта (1:15), а осенью — золой (1 стакан на куст). Молодые растения на зиму желательно укрывать лапником, взрослые же без проблем переносят морозы.

Гуми цветёт в мае мелкими жёлтыми цветками с ароматом ванили. Ягоды созревают в июле: они сладкие с лёгкой кислинкой, из них готовят варенье, вино или употребляют свежими. В Японии гуми считается символом долголетия, поскольку его плоды снижают уровень холестерина и стабилизируют давление.

Борьба с болезнями и вредителями

Оба растения устойчивы, но иногда подвергаются нападению тли или паутинного клеща. В таких случаях кусты можно обработать настоем табачной пыли (50 г на 1 л воды, настаивать сутки) или раствором хозяйственного мыла. При появлении мучнистой росы эффективна обработка молочной сывороткой (разводят с водой в пропорции 1:3).

Секреты богатого урожая

• Посадите рядом с годжи бархатцы — их аромат отпугивает вредителей.

• У гуми весной слегка встряхивайте цветки для улучшения опыления.

• Ягоды годжи созревают неравномерно, поэтому их собирают в несколько заходов.

Следуя этим простым советам, можно вырастить настоящие суперфуды у себя в саду и удивить соседей необычным урожаем.

Три интересных факта