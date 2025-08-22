Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Финиковая пальма
Финиковая пальма
© commons.wikimedia.org by GvozdevN is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:59

Финиковая пальма из косточки: пошаговый путь к собственному урожаю

Плодоносящая финиковая пальма: от семечка до урожая за 4 года

Финиковая пальма (Phoenix dactylifera) сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Археологи отмечают, что это растение было важной частью хозяйства ещё в древности, а сегодня его сладкие плоды по-прежнему ценятся во многих странах — от Марокко до Пакистана и США. В России финики встречаются в Дагестане и Астраханской области, где мягкий климат позволяет им приживаться.

Эксперты уверяют: пальма может стать не только декоративным украшением сада, но и настоящим плодоносящим деревом, если подойти к делу правильно. Причём начать выращивание можно всего лишь с косточки свежего фрукта.

Какие сорта выбрать

По словам основательницы питомника TN Nursery Тэмми Сонс, наибольший успех приносят сорта Medjool и Deglet Noor. При этом садоводы могут попробовать и другие виды, например, Аджва, Кхидри или Суккари. Главное условие — покупать финики с косточками.

Пошаговое выращивание

  1. Извлечение косточки. Её можно аккуратно вынуть при помощи палочки для еды или просто отделить от мякоти вручную.
  2. Подготовка. Косточку тщательно промывают и замачивают в воде на 48 часов, меняя жидкость через сутки.
  3. Проращивание. Семя заворачивают во влажную бумагу и убирают в пакет с застёжкой. Ростки обычно появляются через 6-8 недель. Важно менять бумагу каждые 10 дней.
  4. Посадка. Проросшее семя помещают в глубокий и узкий контейнер с грунтом для пальм или кактусов, который хорошо пропускает воду. Косточка должна лишь слегка выглядывать из земли. Такой горшок способствует развитию длинного корня. Почва должна быть слегка влажной.

Уход и развитие

Анастасия Борисевич, эксперт компании Plantum, подчёркивает, что дереву может потребоваться до четырёх лет, чтобы созреть, а плодоношение наступает ещё позже. Она рекомендует соблюдать следующие правила:

  • Полив. Летом — раз в две недели, зимой — раз в месяц. Если пальма растёт в контейнере, поливать её нужно сразу после полного высыхания земли.
  • Температура. Дерево не выносит холодных сквозняков и лучше развивается при мягких зимах.
  • Свет. Для обильного плодоношения растению требуется максимум солнечного тепла.
  • Почва. Подойдут практически любые типы грунта, включая песчаные и солёные, при условии хорошего дренажа.
  • Влажность. Оптимальный уровень — 20-40%. Избыточная сырость приводит к грибковым заболеваниям.
  • Пересадка. Молодые деревья можно выращивать в горшках, однако каждые 3-4 года им потребуется более просторный контейнер. Взрослые пальмы обычно высаживают в открытый грунт.
  • Удобрения. Подкормку лучше вносить в конце зимы. Можно использовать навоз или специализированные удобрения для пальм.

Финиковая пальма требует терпения и ухода, но со временем способна не только украсить пространство, но и порадовать собственными плодами.

