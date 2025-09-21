Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
брюссельская капуста
© commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:25

5. Хрупкая, но упрямая: почему эта капуста выживает там, где другие сдаются

Тиффани Хитер: брюссельской капусте нужно 80–90 дней для созревания

Брюссельская капуста — культура, которая умеет удивлять. Она появилась в Европе много веков назад и до сих пор считается одним из самых оригинальных овощей на грядке. Если перцы и томаты любят солнце и жару, то эти маленькие кочанчики наоборот тянутся к прохладе. Поэтому они идеально подходят для осеннего и даже зимнего урожая в регионах с мягким климатом.

"Им требуется примерно от 80 до 90 дней, чтобы созреть и созреть", — сказала менеджер по розничному бизнесу Ball Horticultural Тиффани Хитер.

Многие садоводы считают брюссельскую капусту капризной, но на самом деле она благодарно отзывается на уход. Достаточно правильно выбрать место, соблюдать полив и вовремя вносить удобрения.

Основные характеристики

  • Высота растения: до 90 см
  • Ширина куста: 45-60 см
  • Почва: питательная, с pH 6-7
  • Свет: не менее 6 часов солнца в день
  • Влага: около 2,5 см воды еженедельно
  • Устойчивость: переносит лёгкие морозы

Сравнение с другими овощами

Овощ

Оптимальный сезон

Срок созревания

Устойчивость к холоду

Требования к уходу

Брюссельская капуста

осень-зима

80-90 дней

высокая

средние

Брокколи

весна-осень

60-70 дней

средняя

средние

Цветная капуста

весна

60-90 дней

низкая

высокая

Белокочанная капуста

лето-осень

100-120 дней

высокая

средние

Как вырастить пошагово

  1. Подготовьте грядку, добавив компост или перегной.
  2. Высадите рассаду на глубину горшка, оставив 20-25 см между растениями.
  3. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания почвы.
  4. Через 3-4 недели внесите удобрение с азотом (например, рыбную эмульсию).
  5. Во время активного роста используйте комплексное удобрение 10-10-10.
  6. За 4 недели до сбора урожая подкормку прекращают.
  7. При достижении высоты 60-90 см верхушку можно прищипнуть.
  8. Сбор урожая начинайте снизу вверх, срезая плотные кочанчики диаметром 2,5-5 см.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ранняя посадка → жара приводит к вытянутым растениям без кочанов → сейте в конце лета.
  • Частые перекормки → листья растут, а завязи нет → используйте удобрения дозировано.
  • Посадка на одном месте каждый год → болезни и вредители → чередуйте грядки.

А что если…

…вы хотите собрать урожай зимой? Брюссельская капуста выдерживает морозы до -6,7 °C. При угрозе более низких температур используйте агроволокно или собирайте урожай заранее.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Вкус улучшается после заморозков

Долгий срок до сбора урожая

Подходит для зимних грядок

Требует регулярного полива

Высокая пищевая ценность

Подвержена атакам вредителей

Сохраняется в холодильнике целыми стеблями

Может не завязать кочаны при жаре

FAQ

Как выбрать сорт для южных регионов?
Подойдут сорта "Гигантус" или "Нефритовый крест", которые легче переносят тепло.

Сколько стоит выращивание?
Семена стоят от 50 рублей за пакетик, органические удобрения — около 200 рублей за 5 кг, агроволокно — от 300 рублей.

Что лучше: рассадный или прямой посев?
В южных регионах можно сеять прямо в грунт, но в средней полосе лучше использовать рассаду.

Мифы и правда

  • Миф: брюссельская капуста всегда горчит.
    Правда: горечь появляется при недостатке влаги и жаре. При правильном уходе вкус мягкий и сладковатый.
  • Миф: она не подходит для маленьких огородов.
    Правда: растения компактные, можно выращивать даже в приподнятых грядках.
  • Миф: уход слишком сложный.
    Правда: уход похож на обычную капусту, отличие лишь в сроках посадки.

Интересные факты

  1. В 2013 году в Великобритании сделали гирлянду из 1000 кочанов брюссельской капусты для рождественской ярмарки.
  2. В кочанах много витамина С — по содержанию они догоняют апельсины.
  3. Это один из немногих овощей, вкус которых становится лучше после морозов.

Исторический контекст

  • XIII век — первые упоминания в Бельгии.
  • XVI век — культура распространилась по Европе.
  • XIX век — массовое выращивание в США.
  • XXI век — возвращение популярности в кулинарии благодаря моде на здоровое питание.

