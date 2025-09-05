Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свежий пучок шпината
Свежий пучок шпината
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:56

Овощи уходят, но сад не пустеет: культуры, которые раскроются только в прохладе

Осенью можно посадить рукколу, салат и шпинат для быстрого урожая зелени

Лето подходит к концу, и садоводы нередко с грустью прощаются с яркими помидорами и ароматными огурцами. Однако сезон свежих овощей вовсе не завершён. Осень — лучшее время для посадки зелени, которая быстро растёт, не требует сложного ухода и позволяет собрать дополнительный урожай до прихода холодов. Многие листовые культуры прекрасно чувствуют себя именно в прохладную погоду и способны дать спелые листья уже через несколько недель после посева.

Руккола

Эта пряная зелень добавляет пикантность салатам, пасте и даже пицце. Руккола предпочитает прохладные температуры и быстро теряет вкус на жаре, поэтому именно осенью её стоит сажать. Первые листья можно собирать уже через месяц после посадки. Для посева достаточно неглубоко (около 0,5 см) прикрыть семена землёй и обеспечить растению солнечный участок.

Салат

Сочные листья свежесобранного салата значительно вкуснее магазинных. Особенно интересны разнообразные сорта: от кочанных до рассыпных. Для посева используют метод разброса семян или высаживают их рядами. Листья начинают отрастать очень быстро, и уже спустя 3-4 недели можно собрать первый урожай. Оптимальное условие для салата — открытое солнце и прохладная погода.

Горчица

Горчичная зелень отличается характерным вкусом: молодые листья мягкие и нежные, а взрослые становятся более острыми. Это одно из самых скороспелых растений: при благоприятных условиях листья можно попробовать уже через пару недель. Сеют горчицу за полтора месяца до первых заморозков, и она спокойно переносит лёгкое похолодание.

Шпинат

Шпинат ценится за нежные листья и высокую питательную ценность. Сеять его лучше примерно за шесть недель до предполагаемых заморозков. Особенно хорошо подходят быстрорастущие сорта, например "Bloomsdale'. Урожай можно собирать уже через месяц после посева, а если регулярно обрезать листья, новые будут отрастать до самых холодов. Шпинат любит солнечные грядки, но хорошо чувствует себя и при лёгкой полутени.

Капуста кормовая

Кале — одна из самых полезных культур. Хотя до полной зрелости ей нужно около двух с половиной месяцев, нежные молодые листья можно использовать в салатах уже через 30 дней. Благодаря своей холодостойкости капуста отлично подходит для осеннего выращивания. Семена высевают в грунт на глубину до 1 см, а после появления всходов растения можно проредить.

Бок-чой

Китайская капуста бок-чой сочетает в себе хрустящие белые стебли и мягкие зелёные листья. Бэби-сорта созревают всего за месяц, а более крупные требуют до 50 дней. Посев проводят в солнечных местах, хотя культура переносит и лёгкую тень. Особенно хороша она в тушёных и обжаренных блюдах.

Мангольд

Швейцарский мангольд — универсальная культура, которая не только вкусна, но и декоративна: его листья и цветные черешки украсят любую грядку. При осенней посадке первые листья можно собирать через месяц, а на полное развитие растения требуется до двух месяцев. Семена высевают неглубоко, оставляя между растениями пространство в 5-10 см.

Редис

Мало кто знает, что редис можно выращивать не только ради корнеплодов, но и ради зелени. Его листья обладают пикантным вкусом и отлично подходят для жарки или добавления в супы. Классический редис созревает очень быстро — примерно за 3-4 недели, а лёгкие заморозки ему не страшны. Сеют семена на солнечных участках, соблюдая дистанцию между растениями.

Выращивание зелени осенью — это возможность продлить сезон свежих овощей. Эти культуры не боятся прохлады, быстро растут и позволяют собрать витаминный урожай в короткие сроки. Достаточно выделить немного места на грядках, чтобы обеспечить семью полезной зеленью до самой зимы.

